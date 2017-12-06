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Главный тренер "Бенфики": наше выступление в Лиге чемпионов было полным негатива

Главный тренер "Бенфики" Руй Витория дал оценку поражению от "Базеля" (0:2) в матче Лиги чемпионов.

"Мы снова не смогли победить. "Базель" провёл три атаки и забил два гола. Хотели забить и мы, но мяч никак не шел в ворота. Мы не уступали "Базелю", но он воспользовался нашими ошибками и забил. На этом уровне ошибки дорого обходятся.

Выступление в турнире было для нас полным негатива. Одна за другой у нас повторялись ситуации, которых не должно быть в Лиге чемпионов. Мы ни разу не победили, и нам очень жаль. Надо перевернуть эту страницу и готовиться к следующим матчам", - цитирует Виторию пресс-служба УЕФА.
Теги: Бенфика
Сегодня, 10:02
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