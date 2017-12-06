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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Главный тренер "Бенфики": наше выступление в Лиге чемпионов было полным негатива
Главный тренер "Бенфики" Руй Витория дал оценку поражению от "Базеля" (0:2) в матче Лиги чемпионов.
"Мы снова не смогли победить. "Базель" провёл три атаки и забил два гола. Хотели забить и мы, но мяч никак не шел в ворота. Мы не уступали "Базелю", но он воспользовался нашими ошибками и забил. На этом уровне ошибки дорого обходятся.
Выступление в турнире было для нас полным негатива. Одна за другой у нас повторялись ситуации, которых не должно быть в Лиге чемпионов. Мы ни разу не победили, и нам очень жаль. Надо перевернуть эту страницу и готовиться к следующим матчам", - цитирует Виторию пресс-служба УЕФА.
"Мы снова не смогли победить. "Базель" провёл три атаки и забил два гола. Хотели забить и мы, но мяч никак не шел в ворота. Мы не уступали "Базелю", но он воспользовался нашими ошибками и забил. На этом уровне ошибки дорого обходятся.
Выступление в турнире было для нас полным негатива. Одна за другой у нас повторялись ситуации, которых не должно быть в Лиге чемпионов. Мы ни разу не победили, и нам очень жаль. Надо перевернуть эту страницу и готовиться к следующим матчам", - цитирует Виторию пресс-служба УЕФА.
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