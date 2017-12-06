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Главный тренер "Карабаха": в целом мы выступили хорошо в Лиге чемпионов

Главный тренер "Карабаха"? Гурбан Гурбанов после поражения от "Ромы" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) подвел итоги выступления в турнире.

"Я поздравляю "Рому" и желаю ей удачи. Несмотря на поражение, я доволен стараниями команды. Если вынести за рамки поражение от "Челси" со счетом 0:6 в первом туре, то в целом мы выступили хорошо.

Возможно, могли бы набрать еще какие-то очки, но тут роль сыграла наша неопытность. Все три наши соперника были достойны участия в 1/8 финала", - передает слова Гурбанова официальный сайт УЕФА.
Теги: Карабах
Сегодня, 10:48
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