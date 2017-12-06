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СМИ: игроки "Ростова" ничего не знают об отставке Леонида Кучука

Футболисты "Ростова" пока ничего не знают о возможной отставке главного тренера Леонида Кучука, передает "Матч ТВ".

Официальное собрание команды состоится в среду в 13:00. Напомним, ранее сообщалось, что ростовский клуб расстался с белорусским тренером по соглашению сторон.
Теги: Ростов Кучук
Сегодня, 11:01
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 11:27) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Рррребята, позвоните рррростовским футболистам , а то они не в курррсе.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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