Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
01:48
Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА (13)
Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА (13)
Вчера, 23:49
Александр Зинченко: очень переживаю за "Уфу" (1)
Александр Зинченко: очень переживаю за "Уфу" (1)
Вчера, 23:04
Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию (13)
Томас Бах: Мутко и чемпионат мира в России? Исполком МОК четко обозначил свою позицию (13)
Вчера, 22:30
Мануэль Нойер победил в голосовании за лучшего голкипера мира по версии France Football (2)
Мануэль Нойер победил в голосовании за лучшего голкипера мира по версии France Football (2)
Вчера, 22:26
"Челси" - "Атлетико": стартовые составы
"Челси" - "Атлетико": стартовые составы
Вчера, 22:08
Рашфорд и Лукаку сыграют против ЦСКА с первых минут
Рашфорд и Лукаку сыграют против ЦСКА с первых минут
Вчера, 22:07
ЦСКА назвал состав на матч с "Манчестер Юнайтед" (15)
ЦСКА назвал состав на матч с "Манчестер Юнайтед" (15)
Вчера, 21:28
Стивен Нзонзи: больше не имею отношения к "Севилье"
Стивен Нзонзи: больше не имею отношения к "Севилье"
Александр Бубнов: почти все будет зависеть от того, как "Спартак" сыграет в обороне
Известный эксперт Александр Бубнов - в преддверии матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак".
"Каррера рисковал в Туле, "Спартак" не заслуживал победы. Рисковал в том смысле, что дал отдохнуть лидерам перед решающей игрой в Лиге чемпионов. Не ездил в Тулу Промес, не играл Зе Луиш, пропускал матч Фернандо из-за дисквалификации, со скамейки вышли Зобнин и Попов. А еще к "Ливерпулю" должен быть готов Таски – его Каррера опять же не стал выпускать на аварийное поле.
Почти все будет зависеть от того, как "Спартак" сыграет в обороне. "Ливерпуль" играет сам и дает играть другим – в этом плане спартаковцам должно быть легче, чем ЦСКА. При этом не думаю, что имеет смысл играть на встречных курсах – это слишком рискованно. Во всяком случае желательно не закопаться в своей штрафной. Не отбиваться, а стараться контролировать мяч и угрожать воротам "Ливерпуля".
"Ливерпуль" умеет давить и может смять соперника, что показал в первом тайме с "Севильей". Команда Клоппа очень опасна своей группой атаки, плюс они часто забивают со стандартов.
Повторюсь, "Спартаку" очень важно сыграть надежно, не пропустить быстрый гол и не дать англичанам давить на протяжении длительного срока. Очевидно, что будет очень сложно. Предполагаю, что матч получится результативным, поскольку обе команды обладают хорошей группой атаки", - передает слова Бубнова Sportbox.
"Каррера рисковал в Туле, "Спартак" не заслуживал победы. Рисковал в том смысле, что дал отдохнуть лидерам перед решающей игрой в Лиге чемпионов. Не ездил в Тулу Промес, не играл Зе Луиш, пропускал матч Фернандо из-за дисквалификации, со скамейки вышли Зобнин и Попов. А еще к "Ливерпулю" должен быть готов Таски – его Каррера опять же не стал выпускать на аварийное поле.
Почти все будет зависеть от того, как "Спартак" сыграет в обороне. "Ливерпуль" играет сам и дает играть другим – в этом плане спартаковцам должно быть легче, чем ЦСКА. При этом не думаю, что имеет смысл играть на встречных курсах – это слишком рискованно. Во всяком случае желательно не закопаться в своей штрафной. Не отбиваться, а стараться контролировать мяч и угрожать воротам "Ливерпуля".
"Ливерпуль" умеет давить и может смять соперника, что показал в первом тайме с "Севильей". Команда Клоппа очень опасна своей группой атаки, плюс они часто забивают со стандартов.
Повторюсь, "Спартаку" очень важно сыграть надежно, не пропустить быстрый гол и не дать англичанам давить на протяжении длительного срока. Очевидно, что будет очень сложно. Предполагаю, что матч получится результативным, поскольку обе команды обладают хорошей группой атаки", - передает слова Бубнова Sportbox.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.