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Александр Бубнов: почти все будет зависеть от того, как "Спартак" сыграет в обороне

Известный эксперт Александр Бубнов - в преддверии матча Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак".

"Каррера рисковал в Туле, "Спартак" не заслуживал победы. Рисковал в том смысле, что дал отдохнуть лидерам перед решающей игрой в Лиге чемпионов. Не ездил в Тулу Промес, не играл Зе Луиш, пропускал матч Фернандо из-за дисквалификации, со скамейки вышли Зобнин и Попов. А еще к "Ливерпулю" должен быть готов Таски – его Каррера опять же не стал выпускать на аварийное поле.

Почти все будет зависеть от того, как "Спартак" сыграет в обороне. "Ливерпуль" играет сам и дает играть другим – в этом плане спартаковцам должно быть легче, чем ЦСКА. При этом не думаю, что имеет смысл играть на встречных курсах – это слишком рискованно. Во всяком случае желательно не закопаться в своей штрафной. Не отбиваться, а стараться контролировать мяч и угрожать воротам "Ливерпуля".

"Ливерпуль" умеет давить и может смять соперника, что показал в первом тайме с "Севильей". Команда Клоппа очень опасна своей группой атаки, плюс они часто забивают со стандартов.

Повторюсь, "Спартаку" очень важно сыграть надежно, не пропустить быстрый гол и не дать англичанам давить на протяжении длительного срока. Очевидно, что будет очень сложно. Предполагаю, что матч получится результативным, поскольку обе команды обладают хорошей группой атаки", - передает слова Бубнова Sportbox.
Теги: Бубнов Спартак
Сегодня, 11:25
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