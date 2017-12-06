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Саид Эзатолахи: в минус 10 играть не страшно, бывало и холоднее

Полузащитник "Амкара" Саид Эзатолахи поделился ожиданиями от матча 20-го тура премьер-лиги с "Краснодаром".

"У нас важная игра, приходите на игру с "Краснодаром"! Всем удачи, и нам тоже. Буду рад всех вас видеть на стадионе.

В минус 10 играть не страшно. Бывало и холоднее, и я привык. Предсказать результат матча с "Краснодаром" не могу. Но думаю, что гостям будет тут тяжело.

Неважно, какой будет погода и какое поле. Постараемся сыграть так, как можем", - передает слова иранца пресс-служба "Амкара".
Теги: Эзатолахи Амкар
Сегодня, 11:51
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