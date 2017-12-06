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Дмитрий Радченко: "Спартаку" посоветовал бы играть в свою игру и не бояться "Ливерпуль"

Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Радченко вспомнил о победе над "Ливерпулем" (2:0) в 1992 году.

"Когда выходишь на такие стадионы, всегда тяжело. Но это незабываемые чувства! Весь "Энфилд" пел гимн… При такой акустике это что-то невероятное. Мы, конечно, очень волновались: в первые 15-20 минут было непросто, потому что стадион гнал свою команду вперёд. Нужно было выстоять этот промежуток времени, и у нас получилось.

Олег Иванович в перерыве много не говорил. Всё и так было понятно – нам нужно было продолжать биться и постараться поймать их на ошибке. Когда мне удалось забить гол на 63-й минуте гол, я почувствовал, что всё, они нас не пройдут. На этой минуте матч закончился. Посмотрел на лица игроков, да и стадион притих. Тогда и понял, что эту игру мы доведём до победного конца.

Нынешнему "Спартаку" я бы посоветовал играть в свою игру и ни в коем случае не бояться "Ливерпуля". И, конечно же, повторить наш результат", - передает слова Радченко "Чемпионат".
Теги: Радченко Спартак
Сегодня, 11:54
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(2)
№2 Написал: Катрапс Россия (Сегодня, 14:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да, Дима, тот состав Спартака был мощный, дважды хлопнули Ливер. Через 10 лет Ливер отомстил, но там и от Спартака-то ничего не осталось, одно название.....
Регистрация: 27.04.2009
№1 Написал: EMDM (Сегодня, 12:07) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Так нужно против любого соперника играть и не только Спартаку... и не только против Ливера...
Регистрация: 24.04.2008
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