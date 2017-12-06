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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Дмитрий Радченко: "Спартаку" посоветовал бы играть в свою игру и не бояться "Ливерпуль"
Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Радченко вспомнил о победе над "Ливерпулем" (2:0) в 1992 году.
"Когда выходишь на такие стадионы, всегда тяжело. Но это незабываемые чувства! Весь "Энфилд" пел гимн… При такой акустике это что-то невероятное. Мы, конечно, очень волновались: в первые 15-20 минут было непросто, потому что стадион гнал свою команду вперёд. Нужно было выстоять этот промежуток времени, и у нас получилось.
Олег Иванович в перерыве много не говорил. Всё и так было понятно – нам нужно было продолжать биться и постараться поймать их на ошибке. Когда мне удалось забить гол на 63-й минуте гол, я почувствовал, что всё, они нас не пройдут. На этой минуте матч закончился. Посмотрел на лица игроков, да и стадион притих. Тогда и понял, что эту игру мы доведём до победного конца.
Нынешнему "Спартаку" я бы посоветовал играть в свою игру и ни в коем случае не бояться "Ливерпуля". И, конечно же, повторить наш результат", - передает слова Радченко "Чемпионат".
"Когда выходишь на такие стадионы, всегда тяжело. Но это незабываемые чувства! Весь "Энфилд" пел гимн… При такой акустике это что-то невероятное. Мы, конечно, очень волновались: в первые 15-20 минут было непросто, потому что стадион гнал свою команду вперёд. Нужно было выстоять этот промежуток времени, и у нас получилось.
Олег Иванович в перерыве много не говорил. Всё и так было понятно – нам нужно было продолжать биться и постараться поймать их на ошибке. Когда мне удалось забить гол на 63-й минуте гол, я почувствовал, что всё, они нас не пройдут. На этой минуте матч закончился. Посмотрел на лица игроков, да и стадион притих. Тогда и понял, что эту игру мы доведём до победного конца.
Нынешнему "Спартаку" я бы посоветовал играть в свою игру и ни в коем случае не бояться "Ливерпуля". И, конечно же, повторить наш результат", - передает слова Радченко "Чемпионат".
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