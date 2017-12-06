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Маркус Рэшфорд: главной задачей были не голы, а выход в следующий раунд

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче группового раунда Лиги чемпионов.

"На поле вышли те игроки, которые не всегда играют в основном составе. Хорошо, что воспользовались шансом и победили. В первом тайме у нас были возможности, но забить не получилось.

Во втором тайме все изменилось. Мне, как нападающему, всегда приятно забивать, но главной задачей был выход в следующий раунд", – передает слова Рэшфорда официальный сайт УЕФА.
Теги: Манчестер Юнайтед ЦСКА
Сегодня, 12:59
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3
(0)
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:02) #
  • 0
  •  (0)
online

В редкое говно при Мауриньо превратился МанЮнайтед - просто в унылейшее.
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: safonas (Сегодня, 13:10) #
  • +3
  •  (3)

Цитата: tiki
да понятное дело, что Погба после травмы
в воротах запасной Ромеро, Янг, Лингард на замене
да и не сказал бы что сильно выкладывались
но в ответ и мы не основой играли (хотя это все равно не утешение.в руках себя надо держать потому-то)
но мне было приятно то, что матч заканчивали 11 игроков с российским паспортом. понятно что в меру определенных причин, но лицом в грязь не ударили
а Кучаев (хотя и вроде первый "благодаря" ему пропустили, но он и не опорник) сделал два шикарнейших паса
что ж...дифирамбы петь не надо, но всё не так печально, как в основном трещат

не стыдно проиграли, рад за вашу команду что благодаря безденежью молодежь успешно подтянули


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:08) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
да понятное дело, что Погба после травмы
в воротах запасной Ромеро, Янг, Лингард на замене
да и не сказал бы что сильно выкладывались
но в ответ и мы не основой играли (хотя это все равно не утешение.в руках себя надо держать потому-то)
но мне было приятно то, что матч заканчивали 11 игроков с российским паспортом. понятно что в меру определенных причин, но лицом в грязь не ударили
а Кучаев (хотя и вроде первый "благодаря" ему пропустили, но он и не опорник) сделал два шикарнейших паса
что ж...дифирамбы петь не надо, но всё не так печально, как в основном трещат


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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