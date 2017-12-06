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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Зенит" взял Лунева на игру с "Реалом Сосьедад", Дзюбу - нет
"Зенита" вылетел в Испанию на игру 6-го тура Лиги Европы против "Реала Сосьедад", передает пресс-служба команды.
Тренеры сине-бело-голубых взяли в Сан-Себастьян 19 игроков.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Ивнаович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.
Тренеры сине-бело-голубых взяли в Сан-Себастьян 19 игроков.
Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.
Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Ивнаович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.
Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.
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