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"Зенит" взял Лунева на игру с "Реалом Сосьедад", Дзюбу - нет

"Зенита" вылетел в Испанию на игру 6-го тура Лиги Европы против "Реала Сосьедад", передает пресс-служба команды.

Тренеры сине-бело-голубых взяли в Сан-Себастьян 19 игроков.

Вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков.

Защитники: Игорь Смольников, Бранислав Ивнаович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Доменико Кришито, Юрий Жирков, Максим Карпов.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леандро Паредес, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эмилиано Ригони.

Нападающие: Дмитрий Полоз, Себастьян Дриусси, Александр Кокорин.
Теги: Зенит
Сегодня, 13:12
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11
(1)
№11 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:05) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Дзъба: пох, дорогу к кассе я итак знаю

Талант не пропить, согласен. Даже в такой форме. Хотя если Манчини выйдет на матч с зашитыми карманами, это нормально.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№10 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 13:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: tiki
Дзюба всё, в опале что ли конкретной?или травма?

Травмы нет , опалы нет, просто Манчини не тренеришкой оказался.

Это ты погоди еще grinning

Дзъба: пох, дорогу к кассе я итак знаю
Регистрация: 22.09.2007
№9 Написал: GS Москва (Сегодня, 13:58) #
  • +1
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online

Цитата: Кир Мяс
говорят, Зенит решил подложить свинью Локо в виде Дзюбы

Скорее, Краснодару, ежели Галицкий зимой Федю в Европу впарит.
Регистрация: 22.09.2009
№8 Написал: Hitman (Сегодня, 13:52) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
в зените всегда будут дзюбы,скоро новый придет из Тошно
Регистрация: 20.04.2017
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 13:31) #
  • 0
  •  (2)
online

Цитата: tiki
Дзюба всё, в опале что ли конкретной?или травма?

Травмы нет , опалы нет, просто Манчини не тренеришкой оказался.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№6 Написал: spartak-higway Москва (Сегодня, 13:31) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Шкафчики с собой забрали?


--------------------
Grazie!!! Forza, Massimo!!! Forza, Spartak!
Регистрация: 25.03.2010
№5 Написал: SaintPiter777 saintPiter (Сегодня, 13:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ну и отлично, быстрее бы матч!!!
Регистрация: 29.08.2012
№4 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:24) #
  • +8
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Так, единственный способ остановить Локо - это подсунуть им Зюбу.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№3 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 13:20) #
  • -1
  •  (5)
online

Перепутали багаж в Пулково - Дзю на Сейшелы полетел
Регистрация: 3.03.2007
№2 Написал: tiki Москва (Сегодня, 13:14) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
Дзюба всё, в опале что ли конкретной?или травма?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№1 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 13:13) #
  • +4
  •  (8)

говорят, Зенит решил подложить свинью Локо в виде Дзюбы


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говорят, Зенит решил зимой подложить свинью Локо
Регистрация: 20.04.2016
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