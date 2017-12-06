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Леонид Кучук: говорю спасибо всем болельщикам "Ростова" за их любовь и преданность

Экс-главный тренер "Ростова" Леонид Кучук, об увольнении которого было объявлено сегодня, прокомментировал свою отставку.

"Хочу поблагодарить Губернатора Ростовской области Василия Юрьевича Голубева и Президента ФК "Ростов" Арташеса Владимировича Арутюнянц за оказанное доверие и все то, что они делают для клуба. Также я говорю спасибо всем болельщикам команды за их любовь и преданность клубным цветам.

Ростов-на-Дону – прекрасный футбольный город с добрыми и отзывчивыми людьми, которые заслуживают, чтобы команда радовала их победами и красивой, зрелищной игрой. Желаю команде, тренерскому и административному штабу успехов в их дальнейших играх!", - передает слова Кучука официальный сайт "Ростова".
Теги: Кучук Ростов
Сегодня, 13:32
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