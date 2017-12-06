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Дмитрий Кириченко назначен исполняющим обязанности главного тренера "Ростова"

Исполняющим обязанности главного тренера ФК "Ростов" назначен экс-форвард команды Дмитрий Кириченко.

Специалист вошел в тренерский штаб ростовского клуба в 2014 году. В 2016 году он уже становился исполняющим обязанности главного тренера.

ФК "Ростов"
Теги: Кириченко Ростов
Сегодня, 13:35
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