"Локомотив" вылетел в Чехию на матч со "Злином" (фото)

"Локомотив" вылетел в Чехию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с клубом "Фастав-Злин"."Кто рано встает, тот летит на евровыезд. Самый лучший коллектив в прекрасном настроении отправляется в Чехию", – говорится в твиттере железнодорожников.