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"Локомотив" вылетел в Чехию на матч со "Злином" (фото)

"Локомотив" вылетел в Чехию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с клубом "Фастав-Злин".

"Кто рано встает, тот летит на евровыезд. Самый лучший коллектив в прекрасном настроении отправляется в Чехию", – говорится в твиттере железнодорожников.

Теги: Локомотив
Сегодня, 13:38
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