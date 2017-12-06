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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Локомотив" вылетел в Чехию на матч со "Злином" (фото)
"Локомотив" вылетел в Чехию на матч 6-го тура группового турнира Лиги Европы с клубом "Фастав-Злин".
"Кто рано встает, тот летит на евровыезд. Самый лучший коллектив в прекрасном настроении отправляется в Чехию", – говорится в твиттере железнодорожников.
"Кто рано встает, тот летит на евровыезд. Самый лучший коллектив в прекрасном настроении отправляется в Чехию", – говорится в твиттере железнодорожников.
?? Кто рано встаёт, тот летит на евровыезд ?#СамыйЛучшийКоллектив в прекрасном настроении отправляется в Чехию #UEL #ЗлинЛоко pic.twitter.com/C4AEwN3q4H— ФК Локомотив (@fclokomotiv) December 6, 2017
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