Жеребьевка раунда плей-офф еврокубков состоится 11 декабря

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. Перед ней 16 команд распределят по двум корзинам: в одну включат победителей групп, в другую – занявших вторые места.В одной паре не могут оказаться те, кто встречался в групповом турнире, и представители одной страны."Посеяные" победители групп первые матчи проведут на выезде. Эти игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные – 6, 7, 13 и 14 марта.В тот же день в 15:00 возьмет старт жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. "Посеяными" окажутся 12 победителей групп и четыре команды, перешедшие из Лиги чемпионов (лучшие по клубному рейтингу из тех восьми, которые заняли третьи места). "Несеяные" – 12 вторых команд и еще четыре команды из Лиги чемпионов.В одной паре не могут оказаться представители одной и той же федерации, а также те, кто встречался друг с другом на групповом этапе. Основные даты матчей 1/16 финала – 15 и 22 февраля. Однако в виде исключения некоторые игры могут быть перенесены.