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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Жеребьевка раунда плей-офф еврокубков состоится 11 декабря
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет 11 декабря в швейцарском Ньоне и начнется в 14.00 по московскому времени. Перед ней 16 команд распределят по двум корзинам: в одну включат победителей групп, в другую – занявших вторые места.
В одной паре не могут оказаться те, кто встречался в групповом турнире, и представители одной страны.
"Посеяные" победители групп первые матчи проведут на выезде. Эти игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные – 6, 7, 13 и 14 марта.
В тот же день в 15:00 возьмет старт жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. "Посеяными" окажутся 12 победителей групп и четыре команды, перешедшие из Лиги чемпионов (лучшие по клубному рейтингу из тех восьми, которые заняли третьи места). "Несеяные" – 12 вторых команд и еще четыре команды из Лиги чемпионов.
В одной паре не могут оказаться представители одной и той же федерации, а также те, кто встречался друг с другом на групповом этапе. Основные даты матчей 1/16 финала – 15 и 22 февраля. Однако в виде исключения некоторые игры могут быть перенесены.
СЭ
В одной паре не могут оказаться те, кто встречался в групповом турнире, и представители одной страны.
"Посеяные" победители групп первые матчи проведут на выезде. Эти игры состоятся 13, 14, 20 и 21 февраля. Ответные – 6, 7, 13 и 14 марта.
В тот же день в 15:00 возьмет старт жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. "Посеяными" окажутся 12 победителей групп и четыре команды, перешедшие из Лиги чемпионов (лучшие по клубному рейтингу из тех восьми, которые заняли третьи места). "Несеяные" – 12 вторых команд и еще четыре команды из Лиги чемпионов.
В одной паре не могут оказаться представители одной и той же федерации, а также те, кто встречался друг с другом на групповом этапе. Основные даты матчей 1/16 финала – 15 и 22 февраля. Однако в виде исключения некоторые игры могут быть перенесены.
СЭ
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