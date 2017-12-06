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"Спартак" назвал состав на игру Юношеской лиги УЕФА с "Ливерпулем"

Тренерский штаб "Спартака" огласил стартовый состав на матч Юношеской лиги УЕФА против "Ливерпуля". Начало встречи - 15:30 мск.

Теги: Спартак
Сегодня, 14:44
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