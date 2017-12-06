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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Станислав Черчесов: желаю "Спартаку" в игре с "Ливерпулем" повторить успех 1992 года
Бывший вратарь "Спартака" Станислав Черчесов в преддверии матча красно-белых в Лиге чемпионов рассказал о матче против "Ливерпуля" (2:0) на стадионе "Энфилд", состоявшемся в 1992 году.
"У нас была отличная команда с великолепным тренером, которая была готова. Ехали на "Энфилд" с запасом в два мяча и задачей выстоять. Матч был непростой, но меня игра захватила с первых же минут, да и соперник не позволял расслабляться.
Помню, как Дима Хлестов из пустых ворот вынес мяч: удар был в дальний угол, я бы уже не смог выбить мяч, а он выручил. Так что эта победа - командный успех. Можно сказать, что она – одна из самых важных в истории "Спартака". А то, что про меня писали в программке, - журналисты всегда любят приукрасить!
Что касается нынешнего матча, то тут из общего только вывеска: всё-таки эпохи, команды и задачи разные. Так что могу пожелать лишь повторить наш успех", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
"У нас была отличная команда с великолепным тренером, которая была готова. Ехали на "Энфилд" с запасом в два мяча и задачей выстоять. Матч был непростой, но меня игра захватила с первых же минут, да и соперник не позволял расслабляться.
Помню, как Дима Хлестов из пустых ворот вынес мяч: удар был в дальний угол, я бы уже не смог выбить мяч, а он выручил. Так что эта победа - командный успех. Можно сказать, что она – одна из самых важных в истории "Спартака". А то, что про меня писали в программке, - журналисты всегда любят приукрасить!
Что касается нынешнего матча, то тут из общего только вывеска: всё-таки эпохи, команды и задачи разные. Так что могу пожелать лишь повторить наш успех", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
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