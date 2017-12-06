Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Станислав Черчесов: желаю "Спартаку" в игре с "Ливерпулем" повторить успех 1992 года

Бывший вратарь "Спартака" Станислав Черчесов в преддверии матча красно-белых в Лиге чемпионов рассказал о матче против "Ливерпуля" (2:0) на стадионе "Энфилд", состоявшемся в 1992 году.

"У нас была отличная команда с великолепным тренером, которая была готова. Ехали на "Энфилд" с запасом в два мяча и задачей выстоять. Матч был непростой, но меня игра захватила с первых же минут, да и соперник не позволял расслабляться.

Помню, как Дима Хлестов из пустых ворот вынес мяч: удар был в дальний угол, я бы уже не смог выбить мяч, а он выручил. Так что эта победа - командный успех. Можно сказать, что она – одна из самых важных в истории "Спартака". А то, что про меня писали в программке, - журналисты всегда любят приукрасить!

Что касается нынешнего матча, то тут из общего только вывеска: всё-таки эпохи, команды и задачи разные. Так что могу пожелать лишь повторить наш успех", - передает слова Черчесова "Чемпионат".
Теги: Черчесов Спартак
Сегодня, 14:57
Напечатать
2
(2)
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 16:05) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Rusl0001
Эх, Димки нет.

У Ливера в прошлом матче справа играл 19летний пионер Александр-Арнольд. т.к. основной, Кляйн, на травме... А против него будет играть либо опытный Адриану, либо ломом подпоясаный Промес. И это явная дырка защиты у Ливера... А у нас на левом фланге все-таки ОБОРОНЕЦ изначально Зобнин, так что это не дыра на фланге.
Посмотрим. Весело будет - эт точно, у одних Промес-Адриану-Зе, у других Салах-Коутинье-Фирмино. а вот в обороне не все гладко, что у одних, что у других...


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 15:05) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Эх, Димки нет. Надеюсь, что не придется кому-то стоять на дальней штанге.
Надо самим делать результат.
Шансы всегда есть.


--------------------
Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.