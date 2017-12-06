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Посол Уругвая подарил главе МИД РФ именную футболку своей сборной

Посол Уругвая в России Энрике Дельгадо Хента подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову именную футболку национальной сборной, а министр выразил уверенность, что ЧМ-2018 поможет дальнейшему сближению народов двух стран.

"Я убеждён, что дальнейшему сближению наших стран, наших народов, контактам между людьми будет способствовать предстоящий в июне-июле в РФ мундиаль, в котором, как я понимаю, будут участвовать восемь латиноамериканских стран. Ну а Уругвай оказался в одной группе с Россией, и все мы будем ждать интересной игры", - сказал Лавров на открытии выставки, посвящённой 160-летию установления дипломатических отношений между Россией и Уругваем.

На подаренной министру футболке написано S. Lavrov без указания номера игрока.

Посол Уругвая отметил, что церемония финальной жеребьевки ЧМ-2018 продемонстрировала способность России организовать одно из важнейших событий в спорте.

"Спорт и футбол являются теми инструментами, которые делают вклад в развитие мира, продвигают уважение и терпимость. Хотел бы пожелать успехов России в организации чемпионата мира и успехов со спортивной точки зрения", - подчеркнул посол.

Р-Спорт
Сегодня, 14:59
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