Посол Уругвая подарил главе МИД РФ именную футболку своей сборной

Посол Уругвая в России Энрике Дельгадо Хента подарил главе МИД РФ Сергею Лаврову именную футболку национальной сборной, а министр выразил уверенность, что ЧМ-2018 поможет дальнейшему сближению народов двух стран."Я убеждён, что дальнейшему сближению наших стран, наших народов, контактам между людьми будет способствовать предстоящий в июне-июле в РФ мундиаль, в котором, как я понимаю, будут участвовать восемь латиноамериканских стран. Ну а Уругвай оказался в одной группе с Россией, и все мы будем ждать интересной игры", - сказал Лавров на открытии выставки, посвящённой 160-летию установления дипломатических отношений между Россией и Уругваем.На подаренной министру футболке написано S. Lavrov без указания номера игрока.Посол Уругвая отметил, что церемония финальной жеребьевки ЧМ-2018 продемонстрировала способность России организовать одно из важнейших событий в спорте."Спорт и футбол являются теми инструментами, которые делают вклад в развитие мира, продвигают уважение и терпимость. Хотел бы пожелать успехов России в организации чемпионата мира и успехов со спортивной точки зрения", - подчеркнул посол.