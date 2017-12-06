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За сутки после возобновления продаж билетов на ЧМ-2018 поступило более 1,3 млн запросов

В первый день второго этапа продаж поступили запросы на 1?318?109 билетов на чемпионат мира-2018, который пройдет в России. Продажа билетов возобновилась 5 декабря.

Большинство заявок было подано из России. 34 процента запросили болельщики из других стран. Лидерами по запросам являются Аргентина, Перу, Мексика, США, Колумбия, Бразилия, Марокко, Египет, Китай и Польша.

ФИФА
Сегодня, 15:05
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