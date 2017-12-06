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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Евгений Ловчев: "Ливерпуль" и "Спартак" похожие команды
Эксперт Евгений Ловчев дал комментарий о предстоящем матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак".
"Спартак" устроит только победа, поэтому очень важно, что нужно атаковать. Особенно в этом сезоне проявилась тенденция, как только команда начинает играть от обороны или на удержание счета, результат не самый лучший. Лучшие силы "Спартака" собраны в передней линии.
Не сомневаюсь, что "Ливерпуль" тоже будет атаковать большими силами. Это атакующая и, я бы сказал, бегающая команда, похожая на "Спартак". В этом матче будет противостояние атак. И немало здесь будет зависеть от того, кому больше повезет", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
"Спартак" устроит только победа, поэтому очень важно, что нужно атаковать. Особенно в этом сезоне проявилась тенденция, как только команда начинает играть от обороны или на удержание счета, результат не самый лучший. Лучшие силы "Спартака" собраны в передней линии.
Не сомневаюсь, что "Ливерпуль" тоже будет атаковать большими силами. Это атакующая и, я бы сказал, бегающая команда, похожая на "Спартак". В этом матче будет противостояние атак. И немало здесь будет зависеть от того, кому больше повезет", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
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