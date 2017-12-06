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Евгений Ловчев: "Ливерпуль" и "Спартак" похожие команды

Эксперт Евгений Ловчев дал комментарий о предстоящем матче Лиги чемпионов "Ливерпуль" - "Спартак".

"Спартак" устроит только победа, поэтому очень важно, что нужно атаковать. Особенно в этом сезоне проявилась тенденция, как только команда начинает играть от обороны или на удержание счета, результат не самый лучший. Лучшие силы "Спартака" собраны в передней линии.

Не сомневаюсь, что "Ливерпуль" тоже будет атаковать большими силами. Это атакующая и, я бы сказал, бегающая команда, похожая на "Спартак". В этом матче будет противостояние атак. И немало здесь будет зависеть от того, кому больше повезет", - передает слова Ловчева "Советский спорт".
Теги: Ловчев Спартак
Сегодня, 15:36
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№2 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Т.е. Ливеру не светит? confused


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 15:42) #
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Ага, в красной форме играют
Регистрация: 10.10.2013
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