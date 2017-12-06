СМИ: Хавьер Маскерано потребовал отпустить его из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет покинуть клуб зимой, передает Football Espana.Сообщается, что игрок сборной Аргентины поставил ультиматум и потребовал у руководство каталонцев отпустить его январе. Ответ должен быть получен до четверга.По информации издания, Маскерано хочет получать больше игровой практики в преддверии ЧМ-2018. У футболиста есть предложение из Китая.