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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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СМИ: Хавьер Маскерано потребовал отпустить его из "Барселоны"
Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет покинуть клуб зимой, передает Football Espana.
Сообщается, что игрок сборной Аргентины поставил ультиматум и потребовал у руководство каталонцев отпустить его январе. Ответ должен быть получен до четверга.
По информации издания, Маскерано хочет получать больше игровой практики в преддверии ЧМ-2018. У футболиста есть предложение из Китая.
Сообщается, что игрок сборной Аргентины поставил ультиматум и потребовал у руководство каталонцев отпустить его январе. Ответ должен быть получен до четверга.
По информации издания, Маскерано хочет получать больше игровой практики в преддверии ЧМ-2018. У футболиста есть предложение из Китая.
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