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СМИ: Хавьер Маскерано потребовал отпустить его из "Барселоны"

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано хочет покинуть клуб зимой, передает Football Espana.

Сообщается, что игрок сборной Аргентины поставил ультиматум и потребовал у руководство каталонцев отпустить его январе. Ответ должен быть получен до четверга.

По информации издания, Маскерано хочет получать больше игровой практики в преддверии ЧМ-2018. У футболиста есть предложение из Китая.
Теги: Барселона Маскерано
Сегодня, 15:59
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