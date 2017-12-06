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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА (15)
Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА (15)
В УЕФА объяснили, почему гол в ворота "МЮ" был записан на Витиньо
На 45-й минуте матча 6-го тура группового тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА (2:1) мяч после удара Витиньо угодил в Алана Дзагоева и отлетел в ворота английской команды. Поначалу гол записали на российского футболиста, но спустя какое-то время автором гола назвали бразильца.
"Наш департамент по соревнованиям использует такой критерий. Если при ударе по воротам мяч случайно отлетает в сетку от партнера по команде, гол записывается на того игрока, который первым нанес удар", - сообщили в УЕФА.
Напомним, что в том эпизоде верное решение приняла бригада Джанлуки Рокки, засчитав взятие ворот хозяев поля. По правилам игры, выкатившийся за пределы поля Дэйли Блинд считался находившимся в поле – на линии ворот. Потому никакого офсайда у Дзагоева не было.
СЭ
"Наш департамент по соревнованиям использует такой критерий. Если при ударе по воротам мяч случайно отлетает в сетку от партнера по команде, гол записывается на того игрока, который первым нанес удар", - сообщили в УЕФА.
Напомним, что в том эпизоде верное решение приняла бригада Джанлуки Рокки, засчитав взятие ворот хозяев поля. По правилам игры, выкатившийся за пределы поля Дэйли Блинд считался находившимся в поле – на линии ворот. Потому никакого офсайда у Дзагоева не было.
СЭ
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