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В УЕФА объяснили, почему гол в ворота "МЮ" был записан на Витиньо

На 45-й минуте матча 6-го тура группового тура Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" – ЦСКА (2:1) мяч после удара Витиньо угодил в Алана Дзагоева и отлетел в ворота английской команды. Поначалу гол записали на российского футболиста, но спустя какое-то время автором гола назвали бразильца.

"Наш департамент по соревнованиям использует такой критерий. Если при ударе по воротам мяч случайно отлетает в сетку от партнера по команде, гол записывается на того игрока, который первым нанес удар", - сообщили в УЕФА.

Напомним, что в том эпизоде верное решение приняла бригада Джанлуки Рокки, засчитав взятие ворот хозяев поля. По правилам игры, выкатившийся за пределы поля Дэйли Блинд считался находившимся в поле – на линии ворот. Потому никакого офсайда у Дзагоева не было.

СЭ
Теги: ЦСКА Витиньо
Сегодня, 16:04
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№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:08) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Это справедливо


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
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