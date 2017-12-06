Гари Линекер: никакой допинг не поможет сборной России

Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отметил, что его поездка на церемонию жеребьевки в Москву никак не была связан с допинговой проблемой России."Это не касается Олимпийских игр. Я был гостем ФИФА, а не России. Допинг не является настоящей проблемой в футболе. Он не помогает игрокам выступать лучше. Никакое количество допинга не поможет игрокам делать пасы, дриблинг или наносить удары. Не поможет победить России", - написал Линекер в Твиттере.Сегодня исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под своим флагом и гимном. Россияне получат допуск под олимпийским флагом и будут выступать под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia) - олимпийский спортсмен из России.