Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
14:15
Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну (8)
Андрей Воронин - игрокам сборной России: если не выйдете из такой группы, меняйте пол и страну (8)
13:41
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
Биатлонист Тимофей Лапшин пообещал покрасить бороду в красный цвет, если "Спартак" обыграет "Ливерпуль" (5)
01:48
Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА (15)
Оценки "Манчестер Юнайтед" - ЦСКА (15)
Гари Линекер: никакой допинг не поможет сборной России
Экс-игрок сборной Англии Гари Линекер отметил, что его поездка на церемонию жеребьевки в Москву никак не была связан с допинговой проблемой России.
"Это не касается Олимпийских игр. Я был гостем ФИФА, а не России. Допинг не является настоящей проблемой в футболе. Он не помогает игрокам выступать лучше. Никакое количество допинга не поможет игрокам делать пасы, дриблинг или наносить удары. Не поможет победить России", - написал Линекер в Твиттере.
Сегодня исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под своим флагом и гимном. Россияне получат допуск под олимпийским флагом и будут выступать под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia) - олимпийский спортсмен из России.
"Это не касается Олимпийских игр. Я был гостем ФИФА, а не России. Допинг не является настоящей проблемой в футболе. Он не помогает игрокам выступать лучше. Никакое количество допинга не поможет игрокам делать пасы, дриблинг или наносить удары. Не поможет победить России", - написал Линекер в Твиттере.
Сегодня исполком МОК принял решение дисквалифицировать Олимпийский комитет России, из-за чего сборная России не сможет выступить на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане под своим флагом и гимном. Россияне получат допуск под олимпийским флагом и будут выступать под аббревиатурой OAR (Olympic Athlete from Russia) - олимпийский спортсмен из России.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.