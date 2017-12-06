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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Зинедин Зидан: мы пытаемся добиться стабильности
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча с дортмундской "Боруссией" в Лиге чемпионов.
"В чемпионате Испании мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Но я не переживаю. Со временем все поменяется. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Есть вещи, которые я вижу, а другие - нет. Мы забиваем много в этом сезоне. Возможно, не так стабильно, как нужно. Но мы пытаемся добиться стабильности в этом смысле.
Бэйл не сыграет завтра. Он вернется, когда будет готов. В прошлом сезоне Роналду выступал блестяще. Люди говорят, в этом сезоне он не так хорош, но впереди еще шесть месяцев - посмотрите потом! Мы ожидает тяжелой игры завтра. Мы не обращаем внимание на то, что уже прошли дальше. Соперник - очень хорош", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
"В чемпионате Испании мы занимаем не то место, которое хотелось бы. Но я не переживаю. Со временем все поменяется. Мы должны продолжать делать то, что делаем. Есть вещи, которые я вижу, а другие - нет. Мы забиваем много в этом сезоне. Возможно, не так стабильно, как нужно. Но мы пытаемся добиться стабильности в этом смысле.
Бэйл не сыграет завтра. Он вернется, когда будет готов. В прошлом сезоне Роналду выступал блестяще. Люди говорят, в этом сезоне он не так хорош, но впереди еще шесть месяцев - посмотрите потом! Мы ожидает тяжелой игры завтра. Мы не обращаем внимание на то, что уже прошли дальше. Соперник - очень хорош", - цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.
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