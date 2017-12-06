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Алан Дзагоев: считаю, что мы достойно выступили в Лиге чемпионов

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в эфире передачи "Все на матч" прокомментировал матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед" (1:2).

"Здесь тяжело играть, в каком бы составе "МЮ" не играл. Вы сами всё видели, они прижали нас в своей штрафной. Но считаю, что всё-таки достойно выступили. Конечно, хотелось бы большего. Был хороший момент, Кучаев отдал хороший пас, но в итоге не хватило хладнокровия", - сказал Дзагоев.
Теги: Дзагоев ЦСКА Манчестер Юнайтед
Сегодня, 18:45
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№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 19:32) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А никто не спорит, выступили правда достойно , играли только как всегда не очень
Регистрация: 2.02.2012
№3 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 19:31) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Наконец за выступление в Лиге чемпионов совсем не стыдно! Парадокс, но лучше всего выступаем в Лиги чемпионов без звёзд в составе. Так же было и в 2009-2010.
Регистрация: 22.11.2009
№2 Написал: Роберто (Сегодня, 19:00) #
  • +3
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с учетом предварительного этапа выиграли 7 игр из 10.
Регистрация: 24.11.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 18:54) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
в целом все так считают
да, вы обделались в игре базелем дома
но, честно говоря я не ожидал что заранее получим право не весеннюю европу
плюс при раскладах состава - это даже более чем достойно (я даже больше про игру с МЮ)


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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