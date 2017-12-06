"Ливерпуль" подал жалобу на "Спартак" из-за расизма на матче Юношеской лиги УЕФА

"Ливерпуль" подал на "Спартак" жалобу в УЕФА по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует Sky Sports.Сообщается, что форвард английской команды Риан Брюстер подвергся нападкам расистского характера со стороны фанатов красно-белых.По данным Liverpoolecho, также Брюстер сообщил главному арбитру матча шведу Мухаммеду Аль-Хакиму о том, что один из соперников, имя которого не называется, позволил себе высказывания расистского характера.