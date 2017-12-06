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"Ливерпуль" подал жалобу на "Спартак" из-за расизма на матче Юношеской лиги УЕФА

"Ливерпуль" подал на "Спартак" жалобу в УЕФА по итогам матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов, информирует Sky Sports.

Сообщается, что форвард английской команды Риан Брюстер подвергся нападкам расистского характера со стороны фанатов красно-белых.

По данным Liverpoolecho, также Брюстер сообщил главному арбитру матча шведу Мухаммеду Аль-Хакиму о том, что один из соперников, имя которого не называется, позволил себе высказывания расистского характера.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 20:06
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16
(7)
№16 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 21:14) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Орнитолог
Цитата: sanyapytilin
Ну у самих пол состава копчёных

Привет Яя Туре в матче с центроклубом Африки

Цитата: kuzz
Не бери в голову это все выброс сероводорода от его соседа по коробке

По черепной, коробке-то? Это ж явно - мозговой таракан)))

Коллега ты же понимаешь кочующие бомжи то к теплотрассе тянутся, то к коробке возле вокзала
Регистрация: 30.08.2009
№15 Написал: Toorch (Сегодня, 20:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
шведу Мухаммеду Аль-Хакиму
Мдаа, вот такие нынче шведы пошли
Регистрация: 14.03.2017
№14 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:44) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
Ну и как всегда, никаких доказательств не надо. Поверят на слово.


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На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№13 Написал: Alter ego (Сегодня, 20:43) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Риан Брюстер подвергся нападкам расистского характера со стороны фанатов красно-белых.
Брюстер сообщил главному арбитру...один из соперников, имя которого не называется, позволил себе высказывания расистского характера.

Новостники что то напутали?
Регистрация: 17.05.2017
№12 Написал: Volodia379 (Сегодня, 20:31) #
  • 0
  •  (8)

Недавно посмотрел программу про столицу ЮАР! Так там когда белые были у власти была чистота и порядок! А когда победил Мандейла из столицы черные сделали одну большую помойку и там живут! Вот и думай теперь кто такие нигеры! smirk
Регистрация: 11.04.2016
№11 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 20:24) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Так кто расистничал то, соперники или фанаты?


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012
№10 Написал: zzzzz (Сегодня, 20:20) #
  • 0
  •  (10)

Цитата: sanyapytilin
Ну вот зачем эти упыри это делают? Ну у самих пол состава копчёных, а они ерундой этой страдают...

Читать-то пробовал? Такой косяк написан. Ищут идиотов для " посрать", а ты повелся.
Регистрация: 17.03.2017
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:19) #
  • +6
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Хитрый Лис
Мое мнение: нет негров - нет расизма. Заи эти черножопые нытики...

да фиг с ними в этом плане
мне просто интересно почему они ни слова про апартеид тогда не говорят?а ведь он куда более жесткий
если белые просто гнобят, то негры по своим "законам" могут спокойно безнаказанно убить же


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№8 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:18) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Ну у самих пол состава копчёных

Привет Яя Туре в матче с центроклубом Африки

Цитата: kuzz
Не бери в голову это все выброс сероводорода от его соседа по коробке

По черепной, коробке-то? Это ж явно - мозговой таракан)))


--------------------
Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№7 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:15) #
  • -2
  •  (16)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мое мнение: нет негров - нет расизма. ***и эти черножопые нытики...
Регистрация: 19.03.2010
№6 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:15) #
  • +8
  •  (14)
Болеет за:
ЦСКА
главному арбитру матча шведу Мухаммеду Аль-Хакиму

да уж....даже не знаю чего тут и добавить то
у нас то всегда был (ну точнее очень давно стало нашим) кавказ, сибирь, дальний восток = разные национальности, но гражданство все равно российское
а у них то....у шведов...и в итоге негр жалуется арабу
КАК ЖЕ ВСЁ ЭТО ГЛУПО ВЫГЛЯДИТ
да 100% такого и не было!не все наши молодые английский то знают, откуда этим тогда понимать наш русский?


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
№5 Написал: kuzz Москва (Сегодня, 20:13) #
  • +3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Туман
Цитата: Skyline
свиньи подложили свинью. англосаксам только и нужен повод что бы насрать нам на ЧМ.

ринатка... прокладка модерская... какой же ты дебил... прям как твой собрат лисяра...

Не бери в голову это все выброс сероводорода от его соседа по коробке, слишком восприимчивая натура у нашего ринатки
Регистрация: 30.08.2009
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:11) #
  • -11
  •  (15)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ну вот зачем эти упыри это делают? Ну у самих пол состава копчёных, а они ерундой этой страдают...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Туман (Сегодня, 20:09) #
  • +2
  •  (18)

Цитата: Skyline
свиньи подложили свинью. англосаксам только и нужен повод что бы насрать нам на ЧМ.

ринатка... прокладка модерская... какой же ты дебил... прям как твой собрат лисяра...
Регистрация: 6.12.2017
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:08) #
  • +3
  •  (17)
online
Болеет за:
«Спартак»
А на промокших островах нихрена не меняется... Где сыро - всегда ползет гниль, вон на запитеров посмотрите


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 20:07) #
  • -19
  •  (27)
Болеет за:
«Зенит»
свиньи подложили свинью. англосаксам только и нужен повод что бы насрать нам на ЧМ.


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у подписи творческий кризис
Регистрация: 23.05.2007
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