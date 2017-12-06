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Стивен Джеррард: расизм фанатов "Спартака"? "Ливерпуль" займется этим

Главный тренер молодежной команды "Ливерпуля" Стивен Джеррард прокомментировал информацию о том, что на матче 6-го тура группового турнира Юношеской лиги УЕФА против "Спартака" (2:0) болельщики красно-белых позволили себе расистские высказывания в адрес форварда "красных" Риана Брюстера.

"Мне сложно говорить об этом сейчас. Клуб займется этим", - цитирует Джеррарда Liverpool Echo.
Теги: Джеррард Спартак Ливерпуль
Сегодня, 20:22
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9
(4)
№9 Написал: metric Питер (Сегодня, 20:55) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Не знал что он тренером юношей стал.Похвально.
Регистрация: 26.03.2008
№8 Написал: miktar (Сегодня, 20:50) #
  • +1
  •  (5)

Не займётся...этим.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№7 Написал: Arien_Allan_Beck (Сегодня, 20:47) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Тренер лучше всех знает своих игроков.
И если тренер пытается устраниться от происходящего то он знает... Что не все так однозначно... И пусть клуб сам решает как раздувать эту тему...
Тем более такой авторитет...
А доказательства найдут... И штраф влепят.


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Это сугубо мое личное, субъективно-объективное мнение.
Регистрация: 26.11.2017
№6 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 20:42) #
  • -12
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
перефразируя тараса бульбу: ну что спартачек, помогли тебе твои негрыуглепластики?
Регистрация: 20.07.2009
№5 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 20:31) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
sanyapytilin,
так отсоси у него
не стесняйся, в Британиях так принято....
Регистрация: 19.03.2010
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 20:27) #
  • -8
  •  (18)
online
Болеет за:
ЦСКА
Джерард - легенда.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: Wilshere (Сегодня, 20:26) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tiki
так фаны позволили или -
По данным Liverpoolecho. Брюстер сообщил главному арбитру матча шведу Мухаммеду Аль-Хакиму о том, что один из соперников

и Джеррард..игрок то великий (хотя не для меня)..если был факт - ты бы знал
а так сейчас настучать макларену и там чего нить придумают без фактов?

И фаны, и, якобы, кто-то из игроков
Регистрация: 4.05.2014
№2 Написал: Орнитолог (Сегодня, 20:25) #
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свой последний матч за Ливер помнишь? Надо напомнить, как ты рыдая с поля убежал после разгрома


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 20:24) #
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
ЦСКА
так фаны позволили или -
По данным Liverpoolecho. Брюстер сообщил главному арбитру матча шведу Мухаммеду Аль-Хакиму о том, что один из соперников

и Джеррард..игрок то великий (хотя не для меня)..если был факт - ты бы знал
а так сейчас настучать макларену и там чего нить придумают без фактов?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010
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