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Коутиньо, Салах, Мане и Фирмино - в атаке "Ливерпуля" на игру против "Спартака"

"Ливерпуль" назвал свой стартовый состав на матч со "Спартаком" в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен, Морено, Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино.
Теги: Ливерпуль Спартак
Сегодня, 21:38
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