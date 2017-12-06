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"Реал" - "Боруссия": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Реала" и "Боруссии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Реал": Кейлор Навас, Хосе Игнасио Начо, Тео Бернар Франсуа, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Карлос Касемиро, Матео Ковачич, Иско, Лукас Васкес, Борха Майораль, Криштиану Роналду.

"Боруссия": Роман Бюрки, Марк Бартра, Рафаэль Геррейро, Марсель Шмельцер, Невен Суботич, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Махмуд Дахуд, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамейянг.
Теги: Реал Боруссия Д
Сегодня, 22:10
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