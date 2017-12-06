Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
19:12
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
17:29
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
"Реал" - "Боруссия": стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Реала" и "Боруссии" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Реал": Кейлор Навас, Хосе Игнасио Начо, Тео Бернар Франсуа, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Карлос Касемиро, Матео Ковачич, Иско, Лукас Васкес, Борха Майораль, Криштиану Роналду.
"Боруссия": Роман Бюрки, Марк Бартра, Рафаэль Геррейро, Марсель Шмельцер, Невен Суботич, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Махмуд Дахуд, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамейянг.
"Реал": Кейлор Навас, Хосе Игнасио Начо, Тео Бернар Франсуа, Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Карлос Касемиро, Матео Ковачич, Иско, Лукас Васкес, Борха Майораль, Криштиану Роналду.
"Боруссия": Роман Бюрки, Марк Бартра, Рафаэль Геррейро, Марсель Шмельцер, Невен Суботич, Сократис Папастатопулос, Нури Шахин, Махмуд Дахуд, Кристиан Пулишич, Синдзи Кагава, Пьер-Эмерик Обамейянг.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.