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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
"Шахтер" и "Манчестер Сити" объявили стартовые составы
Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Манчестер Сити" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.
"Шахтёр": Пятов, Бутко, Ордец, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Феррейра, Тайсон, Бернард, Марлос, Фред.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Мангала, Адарабиойо, Фернандиньо, Фоден, Туре, Гюндоган, Б. Силва, Зане, Жезус.
"Шахтёр": Пятов, Бутко, Ордец, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Феррейра, Тайсон, Бернард, Марлос, Фред.
"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Мангала, Адарабиойо, Фернандиньо, Фоден, Туре, Гюндоган, Б. Силва, Зане, Жезус.
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