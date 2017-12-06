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"Шахтер" и "Манчестер Сити" объявили стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Шахтера" и "Манчестер Сити" на матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Шахтёр": Пятов, Бутко, Ордец, Исмаили, Ракицкий, Степаненко, Феррейра, Тайсон, Бернард, Марлос, Фред.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Данило, Мангала, Адарабиойо, Фернандиньо, Фоден, Туре, Гюндоган, Б. Силва, Зане, Жезус.
Теги: Шахтер Манчестер Сити
Сегодня, 22:18
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