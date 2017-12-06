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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Генрих Мхитарян: когда мы приземлились в Ростове, cказал Златанe: "Вот видишь, кто тут бог теперь?"
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак"
Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", опубликовала фото памятника легендарной группе "Битлз" в шарфах российского клуба.
Сегодня красно-белые встретятся с "Ливерпулем" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Даже "Битлз" – за "Спартак", – написала Франческа.
Сегодня красно-белые встретятся с "Ливерпулем" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.
"Даже "Битлз" – за "Спартак", – написала Франческа.
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