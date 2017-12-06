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Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак"

Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", опубликовала фото памятника легендарной группе "Битлз" в шарфах российского клуба.

Сегодня красно-белые встретятся с "Ливерпулем" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

"Даже "Битлз" – за "Спартак", – написала Франческа.

Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 22:29
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(5)
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 23:03) #
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Болеет за:
«Локомотив»
Не, сегодня за Спартак другая, московская, группа - Ногу свело!, называется. smirk


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:50) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ни ума, ни фантазии.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: miktar (Сегодня, 22:35) #
  • -4
  •  (10)

бедолаги, родиться с ромбом в мозгу...
родовое несчастье.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
Регистрация: 11.11.2007
№1 Написал: Орнитолог (Сегодня, 22:31) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жуки круче клопов! stuck_out_tongue_winking_eye


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Мешок - птица гордая...
Регистрация: 1.12.2017
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