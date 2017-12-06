Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак"

Even Beatles are supporting @fcsm_official ?? #СПАРТАК #спартакчемпион #каррера #spartakliverpool A post shared by FRANCIS (@francesca_carrera) on Dec 6, 2017 at 7:41am PST

Франческа Каррера, дочь главного тренера "Спартака", опубликовала фото памятника легендарной группе "Битлз" в шарфах российского клуба.Сегодня красно-белые встретятся с "Ливерпулем" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов."Даже "Битлз" – за "Спартак", – написала Франческа.