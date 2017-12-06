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Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что команда в матче с "Ливерпулем" будет играть в свой футбол.

- Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, и поэтому всё хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим.

- Вспоминали ли в последнее время первый матч с "Ливерпулем"?

- С тех пор мы прошли долгий путь, и ту игру анализировали очень давно. Поэтому я не вспоминал ее.
Теги: Каррера Спартак Ливерпуль
Сегодня, 22:33
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6
(0)
№6 Написал: bolt Омск (Сегодня, 23:21) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
главное - газон обоссать.
Регистрация: 13.09.2013
№5 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:14) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: joss
Для Карреры это действительно великий матч. Пусть запоминает, как обыграл Ливерпуль.

В ФИФА 17...


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№4 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 23:13) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Великий матч))))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№3 Написал: joss (Сегодня, 23:08) #
  • +3
  •  (3)

Для Карреры это действительно великий матч. Пусть запоминает, как обыграл Ливерпуль.


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AMERICAN LIBERALISM MUST BE DESTROYED
Регистрация: 19.04.2009
№2 Написал: interested (Сегодня, 23:07) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Не смеши людей, Массимо! smile
Регистрация: 18.10.2013
№1 Написал: Mich1el Санкт-Петербург (Сегодня, 23:07) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Ростов»
Мясо протухло
Регистрация: 17.10.2016
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