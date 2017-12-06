Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что команда в матче с "Ливерпулем" будет играть в свой футбол.- Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, и поэтому всё хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим.- С тех пор мы прошли долгий путь, и ту игру анализировали очень давно. Поэтому я не вспоминал ее.