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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера в эфире телеканала "Матч ТВ" отметил, что команда в матче с "Ливерпулем" будет играть в свой футбол.
- Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, и поэтому всё хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим.
- Вспоминали ли в последнее время первый матч с "Ливерпулем"?
- С тех пор мы прошли долгий путь, и ту игру анализировали очень давно. Поэтому я не вспоминал ее.
- Великого давления не ощущаю. Сегодня состоится великий матч. Мы делаем то, что любим, и поэтому всё хорошо. Будем играть в наш футбол, а поле покажет, кто был сегодня лучшим.
- Вспоминали ли в последнее время первый матч с "Ливерпулем"?
- С тех пор мы прошли долгий путь, и ту игру анализировали очень давно. Поэтому я не вспоминал ее.
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