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Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду забил гол в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Боруссией".

Португалец первым забил во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов. Сейчас на счету португальца девять забитых мячей в текущем розыгрыше турнира (два — с пенальти).
Теги: Роналду Реал Тоттенхэм
Вчера, 23:28
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№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Вчера, 23:47) #
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А ведь и Дзюба рекордсмен группового этапа ЛЧ. Эх, погубили талантище.
Регистрация: 12.11.2007
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