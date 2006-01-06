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"Спартак" со счетом 7:0 проиграл "Ливерпулю"

В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на счет поле с неприличным счетом обыграл "Спартак".

Лига чемпионов

6 тур

Матч - 1:1

"Ливерпуль" – "Спартак" 7:0

Голы: Коутиньо, 4 (пен), 15, 50, Фирмино, 19, Мане, 48, 76, Салах, 86.

"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен (Александр-Арнольд, 60), Морено (Милнер, 45+1), Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино (Старридж, 71).

"Спартак": Селихов, Таски, Джикия (Пашалич, 60), Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).

Предупреждения: Джикия, 3, Джан, 6, Фернандо, 62.

"Марибор" – "Севилья" 1:1

Голы: Таварес, 11, Гансо, 81

"Марибор": Ханданович - Шулер, Вилер, Милец, Биллонг - Кабха, Врховец, Байде, Пихлер, Бохар - Таварес.

"Севилья": Рико - Кьер, Эскудеро, Меркадо, (Навас, 80), Лангле - Банега, Писарро, Сарабия, Крон-Дели, (Гансо, 66), Корреа - Бен-Йеддер, (Муриэль, 84).

Предупреждения: Пихлер, 40, Бохар, 53, Милец, 82
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 00:34
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159
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№159 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Black Fox
Цитата: dreamcatcher
Спартак слил игру. Слился в ЛЕ потому что некто считает, что он там дальше пройдет. Если кто не видел этого, посмотрите матч еще раз. Кого здесь поимели так это болельщиков, хотя им не впервой.)

Я хз, то ли ставить плюс за иронию, то ли минус если это всерьез...

Вот это слили так слили
Регистрация: 18.04.2016
№158 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 01:02) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: imaginary
а когда Ростов обыграл Баварию, лишь в конце уступил манчестеру?
когда спартак обыграл севилью 5-1? Тот же краснодар год назад вынес Ниццу 5-2? Это что о лиге говорит?



Ок. Исключение из правил, только подтверждают правила
Регистрация: 2.02.2012
№157 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:02) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skald
Ничего удивительного не произошло, команда играла в атаку чем Ливер и воспользовался, 1-0 или 7-0 какая разница когда нужна победа? Хотя бы вперёд бежали, моментов больше было чем в домашней игре, но чуда не произошло только то и всего...а вот так вот злорадствовать над Российской командой очень тупо, господа сограждане.


?? Так была бы атака? Ее и тоже не было
Регистрация: 24.10.2013
№156 Написал: Alter ego (Сегодня, 01:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Не готов Спартак пока играть в плей-офф ЛЧ.
Атака у команды превосходная, а вот про оборону и возможно про тренера такого не скажешь. Сегодняшнее поражение проц. на 60 тренерское.
Ливерпуль большие мастера, Спартак с попаданием в ЛЕ, а там будет очень интересно в этом сезоне.

Может для Российского чемпионата и превосходная атака, только ее забыли в Англию привезти
Регистрация: 17.05.2017
№155 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 01:02) #
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online

Цитата: Antip7
Цитата: vladdd
Спартак заряжен был на бой и даже быстрый гол их не сломил. Но объективно конкурировать с Ливером нереально. В Москве повезло. Сегодня влетело и то, что должно было влететь в первом матче.
5 клубов из АПЛ вышло в весну ЛЧ. 4 из РФПЛ в ЛЕ. Вот и весь сказ.
Не надо брезговать. Надо забирать в Россию "говночашку". Шансы в этом году хорошие.


Да ну ладно, ползали как сонные черепахи, мяч передерживали.

Ливер в отбор очень высоко вступал. Заставлял ошибаться. Темп игры у них выше, вот и казалось, что Спам сонный.
Регистрация: 5.05.2009
№154 Написал: Trucha (Сегодня, 01:01) #
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Цитата: Voland
Надо признать: обосрались.
Спасибо болелам других за поддержку!
Те кто глумятся - так же имеют на это полное право. Заслужили. И не надо песни петь про то, "были бы вы сегодня на нашем месте..."


А кто поддержал то?Я что-то не вижу,но я запомню и теперь также буду радоваться поражению,как эти "болелы".Завтра я лично против бомжей и локо.

У нас взаимная поддержка ))
Вчера над конями глумились,а сегодня карма вас наказала sunglasses



Регистрация: 4.08.2016
№153 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 01:01) #
  • 0
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: KecoH
Цитата: conscience
ЦСКА намного лучше сыграл против более сильной английской командой.Зенит, возможно, и проиграл бы Ливерпулю, ну уж точно не 0-7.А более сильный Ливерпуль Зенит выбивал из ПО ЛЕ.

А что делал более сильный Ливерпуль в ПО ЛЕ, если более слабый ливерпуль с 1-го места выходит в ПО ЛЧ?

МЮ играет совсем по другому, вот вообще совсем. Ливерпуль после 7-го гола бежит в атаку, МЮ после 1-го гола идет в защиту. Разница огромная. МЮ не более сильный соперник. Зенит так же мог и 8 и 9 мячей отхватить, как и ЦСКА, если бы начал играть открыто. Это Ливерпуль... тут можно не попасть на разгром, если только защищаешься все 90 минут.


Прости, но мы играли с Ливерпулем. И вообще, не думаю что Зенит мог бы получить 7 - 0 от него. Есть разница
Регистрация: 24.10.2013
№152 Написал: FC CSKA (Сегодня, 01:01) #
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online

Цитата: MAG554
Цитата: sanyapytilin
Васину вчера 1.0 поставили. Интересно оценки спартака посмотреть...


пожалуй здесь всем можно по единице, но может Зобнину с натяжкой троечку

+, но честно, по Зобнину ожидал большего, опорников совсем не видел и каррера просто авантюрист...куй там проканает 3 напа..и все зависимые...
Регистрация: 23.11.2017
№151 Написал: Skald (Сегодня, 01:01) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего удивительного не произошло, команда играла в атаку чем Ливер и воспользовался, 1-0 или 7-0 какая разница когда нужна победа? Хотя бы вперёд бежали, моментов больше было чем в домашней игре, но чуда не произошло только то и всего...а вот так вот злорадствовать над Российской командой очень тупо, господа сограждане.
Регистрация: 28.03.2017
№150 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 01:00) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Voland
Надо признать: обосрались.
Спасибо болелам других за поддержку!
Те кто глумятся - так же имеют на это полное право. Заслужили. И не надо песни петь про то, "были бы вы сегодня на нашем месте..."


А кто поддержал то?Я что-то не вижу,но я запомню и теперь также буду радоваться поражению,как эти "болелы".Завтра я лично против бомжей и локо.
Регистрация: 12.02.2013
№149 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 00:59) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: Lokoflesh
Не готов Спартак пока играть в плей-офф ЛЧ.
Атака у команды превосходная, а вот про оборону и возможно про тренера такого не скажешь. Сегодняшнее поражение проц. на 60 тренерское.
Ливерпуль большие мастера, Спартак с попаданием в ЛЕ, а там будет очень интересно в этом сезоне.

Ну как "превосходная" атака. За 2 игры 0 голов в ворота Ливера. Жизнь показывает, что она превосходная для нашего первенства.
Регистрация: 5.05.2009
№148 Написал: ShagSowsVII (Сегодня, 00:59) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Ну, чо, по 0,7 и спать?
Регистрация: 23.12.2015
№147 Написал: Antip7 (Сегодня, 00:59) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: vladdd
Спартак заряжен был на бой и даже быстрый гол их не сломил. Но объективно конкурировать с Ливером нереально. В Москве повезло. Сегодня влетело и то, что должно было влететь в первом матче.
5 клубов из АПЛ вышло в весну ЛЧ. 4 из РФПЛ в ЛЕ. Вот и весь сказ.
Не надо брезговать. Надо забирать в Россию "говночашку". Шансы в этом году хорошие.


Да ну ладно, ползали как сонные черепахи, мяч передерживали.
Регистрация: 29.08.2016
№146 Написал: imaginary (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Васину вчера 1.0 поставили. Интересно оценки спартака

Регистрация: 6.01.2006 [ответи

Всем 0, это не беда Спартака, это беда нашей лиги

да запарил ты с лигой
а когда Ростов обыграл Баварию, лишь в конце уступил манчестеру?
когда спартак обыграл севилью 5-1? Тот же краснодар год назад вынес Ниццу 5-2? Это что о лиге говорит? Что мы такие ох.енные?
Регистрация: 7.02.2010
№145 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: Tokio581
Цитата: SergioV
Бомжи, ну вы реально - падаль. Чему вы радуетесь, если мы - говно по вашему, то вы вообще дерьмище. Просто как люди - дерьмище. Даже комментарии ваши от "дружеских" коней, паровозов, краснодарцев отличаются. Гнилые вы недолюдишки.

Нравиться быть обосраным,мразь. Вот и поучись у других болел в ерокубках болеть за Зеню, Локо, ЦСКА, тогда и к вам нормальное отношение будет

да пусть хотя бы г0вно не льют. О большем даже не просим smile
Регистрация: 1.12.2017
№144 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Рубин»
Цитата: conscience
ЦСКА намного лучше сыграл против более сильной английской командой.Зенит, возможно, и проиграл бы Ливерпулю, ну уж точно не 0-7.А более сильный Ливерпуль Зенит выбивал из ПО ЛЕ.

А что делал более сильный Ливерпуль в ПО ЛЕ, если более слабый ливерпуль с 1-го места выходит в ПО ЛЧ?

МЮ играет совсем по другому, вот вообще совсем. Ливерпуль после 7-го гола бежит в атаку, МЮ после 1-го гола идет в защиту. Разница огромная. МЮ не более сильный соперник. Зенит так же мог и 8 и 9 мячей отхватить, как и ЦСКА, если бы начал играть открыто. Это Ливерпуль... тут можно не попасть на разгром, если только защищаешься все 90 минут.
Регистрация: 5.08.2015
№143 Написал: Tokio581 (Сегодня, 00:58) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SergioV
Бомжи, ну вы реально - падаль. Чему вы радуетесь, если мы - говно по вашему, то вы вообще дерьмище. Просто как люди - дерьмище. Даже комментарии ваши от "дружеских" коней, паровозов, краснодарцев отличаются. Гнилые вы недолюдишки.

Нравиться быть обосраным,мразь. Вот и поучись у других болел в ерокубках болеть за Зеню, Локо, ЦСКА, тогда и к вам нормальное отношение будет
Регистрация: 18.04.2016
№142 Написал: Юлий Цезарь (Сегодня, 00:58) #
  • +2
  •  (2)
online

Цитата: FC CSKA
Цитата: TheOx129
Для меня реакция фанатиков зенита, цска и других колхозов непонятна, будто бы они сейчас, выйдя на поле, смогли бы разнести в клочья этот Ливерпуль. У меня нету особой досады от этого поражения, всё-таки в говночашке шансов побольше. Ливерпуль такой Ливерпуль.
Главное, чтобы к конявым ни у кого ничего не разболелось. Там и посмотрим smirk

что касается нас- мы вчерамолодёжкой проиграли, по делу, что касается "колхоза"- они играют сегодня и думаю сыграют хорошо, а так, я болеею за РОССИЙСКИЕ КЛУБЫ... и сегодня не спартак унизили- всю ПЛ унизили, где как проомес и залупиш с андриано по 3 ляма евро получают в год, а на поле...полное рпл... говно короче, что и обидно

не надо за всю ПЛ говорить. проиграть 1-0, 2-0, даже 3-0 Ливеру не позорно, но не 7-0. А чемпионат наш сколько бы мы его не г0внили по силе 6 в европе и скорее всего в мире-очень неплохо, учитывая где наша сборная
Регистрация: 1.12.2017
№141 Написал: vladdd KLD (Сегодня, 00:57) #
  • +1
  •  (1)
online

Спартак заряжен был на бой и даже быстрый гол их не сломил. Но объективно конкурировать с Ливером нереально. В Москве повезло. Сегодня влетело и то, что должно было влететь в первом матче.
5 клубов из АПЛ вышло в весну ЛЧ. 4 из РФПЛ в ЛЕ. Вот и весь сказ.
Не надо брезговать. Надо забирать в Россию "говночашку". Шансы в этом году хорошие.
Регистрация: 5.05.2009
№140 Написал: украб (Сегодня, 00:57) #
  • 0
  •  (0)
online

imaginary,
краснодар сам виноват и он тоже будет унижен со временем если не выкинет свинного подписанта
Регистрация: 6.12.2017
№139 Написал: kronos Санкт-петербург (Сегодня, 00:57) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
Не готов Спартак пока играть в плей-офф ЛЧ.
Атака у команды превосходная, а вот про оборону и возможно про тренера такого не скажешь. Сегодняшнее поражение проц. на 60 тренерское.
Ливерпуль большие мастера, Спартак с попаданием в ЛЕ, а там будет очень интересно в этом сезоне.


Ну и где была сегодня эта атака?
Регистрация: 24.10.2013
№138 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Не готов Спартак пока играть в плей-офф ЛЧ.
Атака у команды превосходная, а вот про оборону и возможно про тренера такого не скажешь. Сегодняшнее поражение проц. на 60 тренерское.
Ливерпуль большие мастера, Спартак с попаданием в ЛЕ, а там будет очень интересно в этом сезоне.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№137 Написал: imaginary (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: dreamcatcher
Прекращайте пустой срач. Спартак слил игру. Слился в ЛЕ потому что некто считает, что он там дальше пройдет. Если кто не видел этого, посмотрите матч еще раз. Кого здесь поимели так это болельщиков, хотя им не впервой.)

а хотя бы 1-3 проиграть для выхода в ЛЕ нельзя было?
Регистрация: 7.02.2010
№136 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 00:56) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
0-7 не беда? Ну, ладно тогда...


--------------------
Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан


Регистрация: 6.01.2006 [ответить] [цити

Хуля ты изголяешься, если просрете 10.12. что будешь петь?
Регистрация: 2.02.2012
№135 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:56) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: dreamcatcher
Спартак слил игру. Слился в ЛЕ потому что некто считает, что он там дальше пройдет. Если кто не видел этого, посмотрите матч еще раз. Кого здесь поимели так это болельщиков, хотя им не впервой.)

Я хз, то ли ставить плюс за иронию, то ли минус если это всерьез...


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№134 Написал: KecoH Kazan (Сегодня, 00:56) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Рубин»
Тотенхем - 1 место в группе с реалом. МС - 1 место. МЮ - 1 место. Ливер - 1 место. Челси - 2 место, но там очень ровная группа была, где Атлетико не вышло.

И эти команды с друг другом встречаются за год от 2 до 4 раз. Понятно дело, что они намного опытнее. Наши команды радуются победами над условными "Базелями и Севильями". Когда как для англичан ЛЕ - это вообще не турнир.

Я не думаю, что сегодня могла бы быть другая игра. Ливеру нужна была победа и только победа. Они не выходили играть на ничью. И все увидели, как играть в атакующий футбол.
Регистрация: 5.08.2015
№133 Написал: imaginary (Сегодня, 00:55) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Цитата: SPV
Цитата: imaginary
а то что было на поле, это не уровень, это убожество конкретных игроков спартака

Да понятно что позор, но твоя команда лапы сложила перед этим Спартаком, или я ошибся?

и? так про это и речь, результат одного матча - это просто результат одного матча, результат конкретного убожества в Ливере
но по нему нет смысла делать выводы о силе рфпл или краснодара
Регистрация: 7.02.2010
№132 Написал: conscience Санкт-Петербург (Сегодня, 00:55) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SPV
Классный матч от Ливера, жестокий пинок РФПЛ . поздравляю болел ослят и бомжей наслаждайтесь, только один вопрос, а вы бы сдюжили сегодня?

ЦСКА намного лучше сыграл против более сильной английской командой.Зенит, возможно, и проиграл бы Ливерпулю, ну уж точно не 0-7.А более сильный Ливерпуль Зенит выбивал из ПО ЛЕ.


--------------------
За Зенит,За СКА, За Петербург!
Регистрация: 4.08.2012
№131 Написал: Alter ego (Сегодня, 00:55) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spartacus1971
Не наш день сегодня,мы проиграли сильной команде,скорости разные к сожалению.Счёт конечно очень большой,но что делать,вон даже Бразилия 1-7 от немцев получила и что,они разве после этого стали слабее?И мы станем сильнее,ЛЧ это другой уровень,особенно когда играешь против таких топовых команд как ливер.


Вы тут до самого конца испили чашу и с форума не слились, как многие тролли, что заявляют, что болеют за Спартак. Это делает ВАМ ЧЕСТЬ. 1971 -обязывает. Примите соболезнования
Регистрация: 17.05.2017
№130 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 00:55) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Васину вчера 1.0 поставили. Интересно оценки спартака посмотреть...


пожалуй здесь всем можно по единице, но может Зобнину с натяжкой троечку
Регистрация: 21.12.2010
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