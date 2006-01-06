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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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"Спартак" со счетом 7:0 проиграл "Ливерпулю"
В матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов "Ливерпуль" на счет поле с неприличным счетом обыграл "Спартак".
Лига чемпионов
6 тур
Матч - 1:1
"Ливерпуль" – "Спартак" 7:0
Голы: Коутиньо, 4 (пен), 15, 50, Фирмино, 19, Мане, 48, 76, Салах, 86.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен (Александр-Арнольд, 60), Морено (Милнер, 45+1), Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино (Старридж, 71).
"Спартак": Селихов, Таски, Джикия (Пашалич, 60), Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).
Предупреждения: Джикия, 3, Джан, 6, Фернандо, 62.
"Марибор" – "Севилья" 1:1
Голы: Таварес, 11, Гансо, 81
"Марибор": Ханданович - Шулер, Вилер, Милец, Биллонг - Кабха, Врховец, Байде, Пихлер, Бохар - Таварес.
"Севилья": Рико - Кьер, Эскудеро, Меркадо, (Навас, 80), Лангле - Банега, Писарро, Сарабия, Крон-Дели, (Гансо, 66), Корреа - Бен-Йеддер, (Муриэль, 84).
Предупреждения: Пихлер, 40, Бохар, 53, Милец, 82
Лига чемпионов
6 тур
Матч - 1:1
"Ливерпуль" – "Спартак" 7:0
Голы: Коутиньо, 4 (пен), 15, 50, Фирмино, 19, Мане, 48, 76, Салах, 86.
"Ливерпуль": Кариус, Гомес, Клаван, Ловрен (Александр-Арнольд, 60), Морено (Милнер, 45+1), Вейналдум, Джан, Коутиньо, Салах, Мане, Фирмино (Старридж, 71).
"Спартак": Селихов, Таски, Джикия (Пашалич, 60), Боккетти, Ещенко, Зобнин, Фернандо, Глушаков, Промес (Самедов, 75), Луис Адриано, Зе Луиш (Мельгарехо, 51).
Предупреждения: Джикия, 3, Джан, 6, Фернандо, 62.
"Марибор" – "Севилья" 1:1
Голы: Таварес, 11, Гансо, 81
"Марибор": Ханданович - Шулер, Вилер, Милец, Биллонг - Кабха, Врховец, Байде, Пихлер, Бохар - Таварес.
"Севилья": Рико - Кьер, Эскудеро, Меркадо, (Навас, 80), Лангле - Банега, Писарро, Сарабия, Крон-Дели, (Гансо, 66), Корреа - Бен-Йеддер, (Муриэль, 84).
Предупреждения: Пихлер, 40, Бохар, 53, Милец, 82
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