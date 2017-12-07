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"Тоттенхэм" вышел в плей-офф ЛЧ с первого места из группы с "Реалом"

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Тоттенхэм" на своем поле разгромил АПОЭЛ – 3:0.

Лига чемпионов

6 тур

Матч - 3:0

"Тоттенхэм" – "АПОЭЛ" 3:0

Голы: Льоренте, 20, Мин, 37, Н'Куду, 80

"Тоттенхэм": Ворм, Орье, Санчес, Фойт, Роуз (Уолкер-Питерс, 70), Сиссоко, Алли (Стерлинг, 88), Уинкс, Мин (Дембеле, 65), Н'Куду, Льоренте

"АПОЭЛ": Перес, Лаго, Руэда, Вурос, Карлау, Захид, Мораиш, Алонефтис (Камарго, 75), Винисиус (Шаллаи, 46), Эбесилио, Поте (Антониу, 81)

Предупреждения: Орье, 64,Роуз, 67, Шаллаи, 68, Руэда, 83

"Реал Мадрид" – "Боруссия" Д 3:2

Голы: Майораль, 8, Роналду, 12, Обамейянг, 43, 48, Васкес, 81

"Реал Мадрид": Навас, Начо, Франсуа, Варан (Асенсио, 38), Рамос, Касемиро, Ковачич (Сибальос, 58), Иско (Льоренте, 69), Васкес, Майораль, Роналду

"Боруссия" Д: Бюрки, Бартра (Топрак, 80), Геррейро, Шмельцер, Суботич, Папастатопулос, Шахин (Вайгль, 65), Дахуд, Пулишич, Кагава (рмоленко, 90+2), Обамейянг

Предупреждения: Бартра, 16
Теги: Тоттенхэм Реал Боруссия Д
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