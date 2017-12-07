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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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"Шахтер" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов
В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" одержал победу над "Манчестер Сити" – 2:1.
Лига чемпионов
6 тур
Матч - 0:2
"Шахтёр" – "Манчестер Сити" 2:1
Голы: Бернард, 26, Исмаили, 32, Агуэро, 90+2
"Шахтёр": Пятов, Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 64), Ордец, Бутко, Марлос (Коваленко, 82), Бернард, Фред, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Хочолава, 89)
"Манчестер Сити": Мораес, Мангала, Данило, Адарабиойо, Фоден, Гюндоган, Туре, Фернандиньо (Агуэро, 70), Силва, Зане (Диас, 62), Жезус
Предупреждения: Данило, 22, Ракицкий, 54, Гюндоган, 57
"Фейеноорд" – "Наполи" 2:1
Голы: Зелиньски, 2, Йоргенсен, 33, Юсте, 90+1
"Фейеноорд": Вермер, Ниувкоп (Юсте, 76), Маласиа, Бэк, Вильена, Тапиа, Амрабат, Торнстра, Йоргенсен, Бергёйс (Ларссон, 72), Бутьюс
"Наполи": Рейна, Хюсай, Маджо (Руй, 64), Альбиоль, Кулибали, Диавара, Аллан (Рог, 60), Гамшик, Зелиньски, Мертенс, Кальехон (Уна, 74)
Предупреждения: Вильена, 28, Мертенс, 79, Юсте, 81, Вильена, 83
Удаления: Вильена, 83
Лига чемпионов
6 тур
Матч - 0:2
"Шахтёр" – "Манчестер Сити" 2:1
Голы: Бернард, 26, Исмаили, 32, Агуэро, 90+2
"Шахтёр": Пятов, Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 64), Ордец, Бутко, Марлос (Коваленко, 82), Бернард, Фред, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Хочолава, 89)
"Манчестер Сити": Мораес, Мангала, Данило, Адарабиойо, Фоден, Гюндоган, Туре, Фернандиньо (Агуэро, 70), Силва, Зане (Диас, 62), Жезус
Предупреждения: Данило, 22, Ракицкий, 54, Гюндоган, 57
"Фейеноорд" – "Наполи" 2:1
Голы: Зелиньски, 2, Йоргенсен, 33, Юсте, 90+1
"Фейеноорд": Вермер, Ниувкоп (Юсте, 76), Маласиа, Бэк, Вильена, Тапиа, Амрабат, Торнстра, Йоргенсен, Бергёйс (Ларссон, 72), Бутьюс
"Наполи": Рейна, Хюсай, Маджо (Руй, 64), Альбиоль, Кулибали, Диавара, Аллан (Рог, 60), Гамшик, Зелиньски, Мертенс, Кальехон (Уна, 74)
Предупреждения: Вильена, 28, Мертенс, 79, Юсте, 81, Вильена, 83
Удаления: Вильена, 83
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