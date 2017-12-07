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"Шахтер" обыграл "Манчестер Сити" и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

В матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Шахтер" одержал победу над "Манчестер Сити" – 2:1.

Лига чемпионов

6 тур

Матч - 0:2

"Шахтёр" – "Манчестер Сити" 2:1

Голы: Бернард, 26, Исмаили, 32, Агуэро, 90+2

"Шахтёр": Пятов, Ракицкий, Исмаили (Азеведо, 64), Ордец, Бутко, Марлос (Коваленко, 82), Бернард, Фред, Степаненко, Тайсон, Феррейра (Хочолава, 89)

"Манчестер Сити": Мораес, Мангала, Данило, Адарабиойо, Фоден, Гюндоган, Туре, Фернандиньо (Агуэро, 70), Силва, Зане (Диас, 62), Жезус

Предупреждения: Данило, 22, Ракицкий, 54, Гюндоган, 57

"Фейеноорд" – "Наполи" 2:1

Голы: Зелиньски, 2, Йоргенсен, 33, Юсте, 90+1

"Фейеноорд": Вермер, Ниувкоп (Юсте, 76), Маласиа, Бэк, Вильена, Тапиа, Амрабат, Торнстра, Йоргенсен, Бергёйс (Ларссон, 72), Бутьюс

"Наполи": Рейна, Хюсай, Маджо (Руй, 64), Альбиоль, Кулибали, Диавара, Аллан (Рог, 60), Гамшик, Зелиньски, Мертенс, Кальехон (Уна, 74)

Предупреждения: Вильена, 28, Мертенс, 79, Юсте, 81, Вильена, 83

Удаления: Вильена, 83
Теги: Шахтер Манчестер Сити Наполи Фейеноорд
Сегодня, 00:43
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(0)
№9 Написал: Black Fox (Сегодня, 01:03) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Бывает. Пенальти это лотерея. Я понимаю твое пригорание - Зинка тратит куеву тучу бабла, а отдачи ноль. Можно и приуныть

Посмотри на каком месте в рейтинге УЕФА Зенит, и на каком Шахтер и подумай еще раз.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№8 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:55) #
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online

Цитата: Black Fox
Но сначала продули путевку в ЛЧ Янг Бойзу.

Бывает. Пенальти это лотерея. Я понимаю твое пригорание - Зинка тратит куеву тучу бабла, а отдачи ноль. Можно и приуныть
Регистрация: 10.10.2013
№7 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:52) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Выиграли в ЛЕ 9 игр подряд и вылетели от Сельты из-за левейшего пенальти на 90+ минуте

Но сначала продули путевку в ЛЧ Янг Бойзу.


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В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№6 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:51) #
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online

Цитата: Black Fox
Год на год не приходится. Глянь как выступил Шахтер в прошлом еврокубковом сезоне и подумай еще раз.

Выиграли в ЛЕ 9 игр подряд и вылетели от Сельты из-за левейшего пенальти на 90+ минуте
Регистрация: 10.10.2013
№5 Написал: spiri (Сегодня, 00:48) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Shekel,
Пожалуй что так!Не вижу здесь команд его уровня! flushed


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№4 Написал: Black Fox (Сегодня, 00:47) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Shekel
Просто красавцы! Шахтер распродал всех своих звезд, три года никого не покупает, не играет дома, но все равно остается клубом №1 Восточной Европы

Год на год не приходится. Глянь как выступил Шахтер в прошлом еврокубковом сезоне и подумай еще раз.


--------------------
В Питере пять, в Питере пять, в Питере тире пять...
Регистрация: 31.10.2010
№3 Написал: Zamba Санкт-Петербург (Сегодня, 00:45) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
справедливости ради, в этом матче МС ничего не было нужно
Регистрация: 20.07.2009
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 00:44) #
  • +1
  •  (3)

вот так еб..т нормальные клубы лидера английской лиги.
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 00:44) #
  • +2
  •  (2)
online

Просто красавцы! Шахтер распродал всех своих звезд, три года никого не покупает, не играет дома, но все равно остается клубом №1 Восточной Европы
Регистрация: 10.10.2013
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