"Порту" дома разгромил "Монако"

"Порту" на своем поле переиграл "Монако" в матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов. В другой встрече "Бешикташ" на выезде обыграл "Лейпциг".Лига чемпионов6 турМатч - 3:0Абубакар, 9, 33, Браими, 45, Глик, 61 (пен.), Теллес,65, Фалькао, 78, Тикиньо, 88"Порту": Са, Рикарду, Теллес, Фелипе, Маркано, Данилу, Эррера, Андре (Рейес, 42), Абубакар (Тикиньо,75), Марега (Корона, 67), Браими"Монако": Бенальо, Туре, Н'Дорам, Глик, Жемерсон, Конголо, Мейте (Моутинью, 66), Лопеш, Геззаль, Дьякаби (Кейта, 72), Каррильо (Фалькао, 66)Предупреждения: Андре, 7Удаления: Фелипе, 38, Геззаль, 38Негредо, 10 (пен.), Кейта, 87, Талиска, 90"РБ Лейпциг": Гулачи, Клостерман, Хальстенберг (Бернардо, 66), Орбан (Комппер, 71), Демме, Ильзанкер, Кампль (Кайзер,74), Кейта, Брума, Огустен, Вернер"Бешикташ": Зенгин, Эркин, Митрович, Тошич, Медель, Уйсал (Коррея, 51), Озьякуп, Ленс, Талиска, Негредо (Тосун, 80), Пектемек (Чынар,69)Предупреждения: Ильзанкер, 54, Коррея, 75, Ленс, 79, Ильзанкер, 82, Озьякуп, 83, Талиска, 90+1Удаления: Ильзанкер, 82