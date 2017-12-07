Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2017/18.В первом раунде плей-офф сыграют победители групп - "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бешикташ", "Тоттенхэм". Их соперниками в ходе жеребьевки станут вторые команды квартетов - "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Севилья", "Шахтер", "Порту", "Реал".Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в понедельник.