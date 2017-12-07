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Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны все участники плей-офф Лиги чемпионов-2017/18.

В первом раунде плей-офф сыграют победители групп - "Манчестер Юнайтед", "ПСЖ", "Рома", "Барселона", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Бешикташ", "Тоттенхэм". Их соперниками в ходе жеребьевки станут вторые команды квартетов - "Базель", "Бавария", "Челси", "Ювентус", "Севилья", "Шахтер", "Порту", "Реал".

Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет в понедельник.
Сегодня, 01:18
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6
(3)
№6 Написал: fabrikator за ЦСКА (Сегодня, 01:55) #
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  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Почти все те же "персонажи" из года в год, только на второстепенные роли пригласили других "актеров".
Регистрация: 26.09.2010
№5 Написал: DMS Советский союз (Сегодня, 01:45) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Надо признать, что на данный момент, любая российская команда в такой компании выглядела бы слабым звеном. С Базелем и Бешикташем вместе.
Регистрация: 16.07.2016
№4 Написал: Хидя (Сегодня, 01:30) #
  • +1
  •  (3)

хотелось бы Реал - Ливерпуль
Регистрация: 13.03.2017
№3 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 01:29) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Бавария, Реал, Челси и Юве...не подарок для первых мест)))


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№2 Написал: Trucha (Сегодня, 01:25) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Опять заговор не иначе,Газпром специально все подкупил чтобы Спартак дальше не вышел worried
Регистрация: 4.08.2016
№1 Написал: Tokio581 (Сегодня, 01:24) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
А где спартак то? Неужели проиграли?придется в турнире за говночашку бороться
Регистрация: 18.04.2016
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