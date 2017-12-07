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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (2)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (2)
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Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
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00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
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Вчера, 21:39
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Вчера, 19:09
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Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью BT Sport прокомментировал разгром над "Спартаком" (7:0) в Лиге чемпионов.
"Никто не мог себе представить, что матч закончится с таким счетом. Для каждой из команд это была игра из серии всё или ничего. У соперника на самом деле хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать. Но со "Спартаком" сложно играть. После того, как мы завладели инициативой, нам не пришлось защищаться. Нам помогла пара ранних голов", - сказал Клопп.
"Никто не мог себе представить, что матч закончится с таким счетом. Для каждой из команд это была игра из серии всё или ничего. У соперника на самом деле хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать. Но со "Спартаком" сложно играть. После того, как мы завладели инициативой, нам не пришлось защищаться. Нам помогла пара ранних голов", - сказал Клопп.
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