Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп в интервью BT Sport прокомментировал разгром над "Спартаком" (7:0) в Лиге чемпионов."Никто не мог себе представить, что матч закончится с таким счетом. Для каждой из команд это была игра из серии всё или ничего. У соперника на самом деле хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать. Но со "Спартаком" сложно играть. После того, как мы завладели инициативой, нам не пришлось защищаться. Нам помогла пара ранних голов", - сказал Клопп.