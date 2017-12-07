Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют пять клубов из одной страны

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (3)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (7)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (4)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:33
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (35)
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (35)
Вчера, 22:29
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (6)
Вчера, 21:39
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем" (41)
"Спартак" объявил стартовый состав на матч с "Ливерпулем" (41)
Вчера, 21:20
Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо" (1)
Валерий Карпин может продолжить карьеру в брестском "Динамо" (1)
Вчера, 21:10
Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам (1)
Агент: в "Рубине" 3 месяца не выплачивают зарплату футболистам (1)
Вчера, 21:08
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Стадион "Зенита" на Крестовском вспахали в поисках бомбы (9)
Вчера, 19:22
Петер Бош: сделаем все, чтобы обыграть "Реал" (1)
Петер Бош: сделаем все, чтобы обыграть "Реал" (1)
Вчера, 19:12
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
Валерий Рейнгольд: решение МОК? Мы так себя опозорили! Мы не можем за себя постоять, не хотим защищать наших спортсменов (43)
Вчера, 19:09
The Telegraph: в "Рубине" игрокам не платят зарплату 4 месяца (8)
The Telegraph: в "Рубине" игрокам не платят зарплату 4 месяца (8)
Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют пять клубов из одной страны
Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли пять клубов из одной страны.
В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы сыграют пять английских команд — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".
В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы сыграют пять английских команд — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".
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