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Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют пять клубов из одной страны

Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли пять клубов из одной страны.

В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы сыграют пять английских команд — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".
Сегодня, 03:24
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