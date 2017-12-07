Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов сыграют пять клубов из одной страны

Впервые в истории в плей-офф Лиги чемпионов вышли пять клубов из одной страны.В 1/8 финала самого престижного клубного турнира Европы сыграют пять английских команд — "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм".