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Евгений Кафельников: "Спартак" не тянет на этом уровне

Олимпийский чемпион Сиднея по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в твиттере поделился мнением о матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-белыми и "Ливерпулем" (0:7).

"Не тянем на этом уровне. Самое яркое, что сильно бросается в глаза – это тотальный проигрыш в скорости передвижения по полю", – написал Кафельников.
Теги: Спартак Ливерпуль
Сегодня, 04:22
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