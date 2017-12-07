Евгений Кафельников: "Спартак" не тянет на этом уровне

Олимпийский чемпион Сиднея по теннису, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников в твиттере поделился мнением о матче 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов между красно-белыми и "Ливерпулем" (0:7)."Не тянем на этом уровне. Самое яркое, что сильно бросается в глаза – это тотальный проигрыш в скорости передвижения по полю", – написал Кафельников.