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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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Лионель Месси: осознал, что иногда на поле стоит не выходить
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал ситуацию, при которой в последнее время он не выходил в основном составе каталонцев.
"Сезон достаточно длинный. В течение года случаются моменты, когда приходится напрягаться больше обычного.
С годами на твое тело начинает давить груз большого количества матчей, здоровье берет свое, нужно больше отдыха. Я осознал, что иногда на поле стоит не выходить", - передает слова Месси "Газета.Ru" со ссылкой на TyC Sports.
"Сезон достаточно длинный. В течение года случаются моменты, когда приходится напрягаться больше обычного.
С годами на твое тело начинает давить груз большого количества матчей, здоровье берет свое, нужно больше отдыха. Я осознал, что иногда на поле стоит не выходить", - передает слова Месси "Газета.Ru" со ссылкой на TyC Sports.
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