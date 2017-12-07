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Лионель Месси: осознал, что иногда на поле стоит не выходить

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси прокомментировал ситуацию, при которой в последнее время он не выходил в основном составе каталонцев.

"Сезон достаточно длинный. В течение года случаются моменты, когда приходится напрягаться больше обычного.

С годами на твое тело начинает давить груз большого количества матчей, здоровье берет свое, нужно больше отдыха. Я осознал, что иногда на поле стоит не выходить", - передает слова Месси "Газета.Ru" со ссылкой на TyC Sports.
Теги: Месси Барселона
Сегодня, 08:21
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