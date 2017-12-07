Маурисио Почеттино: почему бы клубу из АПЛ в этом сезоне не выиграть Лигу чемпионов

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино ппосле матча Лиги чемпионов с АПОЭЛ (3:0) высказал мнение по поводу шансов английских команд на победу в турнире."Мы набрали очень много очков, это фантастическое достижение. Впереди долгий путь. Следующие матчи в турнире проведем только в конце февраля. Подождем результатов жеребьевки. Думаю, мы продолжим играть на этом уровне. Естественно, мотивация играть в лучшем турнире планеты - огромная.Понятно, что будем стараться выигрывать в каждом матче и попробуем пробиться как можно дальше. В футболе всегда есть место мечтам, почему нет? Все наши потенциальные соперники на жеребьевке - это сильные и достойные команды. С любым из них будет очень тяжело.В 1/8 финала пять команд из Англии. Теперь надо показать, что мы способны справляться с давлением Лиги чемпионов и пробиться в полуфинал или финал. В последнее время в Лиге чемпионов доминировала Испания - "Барселона", "Реал"…Наша команда показывает прекрасную игру, и для Англии было бы здорово, если бы премьер-лига была представлена в финале и, почему нет, выиграла бы турнир", - сказал Почеттино.