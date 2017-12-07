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Юрген Клопп: обычно в плей-офф Лиги чемпионов мне достается "Реал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после разгрома "Спартака" (7:0) рассказал об ожиданиях относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Мне все равно, кто нам выпадет на жеребьевке. Обычно в плей-офф мне достается "Реал". Посмотрим, как будет в этот раз", - цитирует Клоппа BT Sport.
Теги: Клопп Ливерпуль
Сегодня, 08:59
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