Юрген Клопп: обычно в плей-офф Лиги чемпионов мне достается "Реал"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после разгрома "Спартака" (7:0) рассказал об ожиданиях относительно жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов."Мне все равно, кто нам выпадет на жеребьевке. Обычно в плей-офф мне достается "Реал". Посмотрим, как будет в этот раз", - цитирует Клоппа BT Sport.