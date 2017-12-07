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Филиппе Коутиньо: это был особенный вечер

Полузащитник "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо прокомментировал разгром "Спартака" (7:0) в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов.

"Это был особенный вечер. Я очень рад своей игре и голам. Это был первый раз, когда я был капитаном "Ливерпуля". Это тоже особенный момент.

В 1/8 финала мы можем получить очень сильного соперника, но подождем жеребьевку", – передает слова бразильского хавбека официальный сайт УЕФА.
Теги: Коутиньо Спартак Ливерпуль
Сегодня, 09:56
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№1 Написал: Урал Магадан (Сегодня, 10:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
да уж,особенный,давненько свиноматок так не имели...
Регистрация: 9.01.2015
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