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Эмре Джан: "Ливерпуль" сыграл блестяще

Полузащитник "Ливерпуля" Эмре Джан дал оценку матчу Лиге чемпионов со "Спартаком" (7:0) в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов.

"Мы блестяще сыграли. Было важно забить быстрый мяч, но и после него команда действовала превосходно. Коутиньо был на высоте. Он очень важен для нас, но и другие атакующие футболисты сыграли замечательно", – передает слова футболиста пресс-служба УЕФА.
Теги: Ливерпуль
Сегодня, 09:58
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