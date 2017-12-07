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Гол Садио Мане в ворота "Спартака" номинирован на звание лучшего гола недели в ЛЧ

Гол форварда "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Спартака" (7:0) попал в число номинантов на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов вошел.

Также на это звание претендуют мячи форварда "Ювентуса" Федерико Бернардески ("Олимпиакосу"), полузащитника "Шахтера" Бернарда (против "Манчестер Сити"), нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (против АПОЭЛ) и форварда "Реала" Криштиану Роналду (против "Боруссии").

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