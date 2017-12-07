Гол Садио Мане в ворота "Спартака" номинирован на звание лучшего гола недели в ЛЧ

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Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (6)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (6)
06:10
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (1)
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (1)
02:34
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (14)
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (14)
02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (8)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (8)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (16)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (16)
00:46
"Порту" дома разгромил "Монако" (1)
"Порту" дома разгромил "Монако" (1)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:33
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (39)
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (39)
Вчера, 22:29
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (7)
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (7)
Гол Садио Мане в ворота "Спартака" номинирован на звание лучшего гола недели в ЛЧ
Гол форварда "Ливерпуля" Садио Мане в ворота "Спартака" (7:0) попал в число номинантов на лучший гол 6-го тура Лиги чемпионов вошел.
Также на это звание претендуют мячи форварда "Ювентуса" Федерико Бернардески ("Олимпиакосу"), полузащитника "Шахтера" Бернарда (против "Манчестер Сити"), нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (против АПОЭЛ) и форварда "Реала" Криштиану Роналду (против "Боруссии").
Проголосовать можно ЗДЕСЬ
Также на это звание претендуют мячи форварда "Ювентуса" Федерико Бернардески ("Олимпиакосу"), полузащитника "Шахтера" Бернарда (против "Манчестер Сити"), нападающего "Тоттенхэма" Сон Хын Мина (против АПОЭЛ) и форварда "Реала" Криштиану Роналду (против "Боруссии").
Проголосовать можно ЗДЕСЬ
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