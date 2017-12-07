Анатолий Бышовец: для "Спартака" это было фиаско

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Новости партнеров
Лента новостей:
09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (6)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (6)
06:10
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (1)
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (1)
02:34
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (14)
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (14)
02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (8)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (8)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (16)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (16)
00:46
"Порту" дома разгромил "Монако" (1)
"Порту" дома разгромил "Монако" (1)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Вчера, 22:33
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (39)
Массимо Каррера: сегодня состоится великий матч (39)
Вчера, 22:29
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (7)
Дочь Карреры: даже "Битлз" – за "Спартак" (7)
Анатолий Бышовец: для "Спартака" это было фиаско
Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поражение "Спартака" в матче Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7).
"Проблема "Спартака" в синхронности, компактности и скорости. Скорость должна быть не только в насыщении атаки, но и в возвращение в защиту. Проблема есть в компактности двух линий – обороны и полузащиты. Спартаковцы дали слишком большое пространство англичанам, а мы знаем, какие у них быстрые и мощные нападающие. Необоснованные потери мяча в середине поля создавали большие проблемы "Спартаку".
Я обманулся вчера, в том смысле, как "Спартак" проиграл. Само поражение прогнозировалось, но не таким образом. Желание и старательность "Спартака" не были подкреплены хладнокровием.
Спартаковцы сыграли на пределе, но не были готовы к тому, что предложит "Ливерпуль". Подопечные Массимо Карреры хотели сыграть в открытый футбол. "Ливерпуль" воспользовался ситуацией и наказал "Спартак". Это было фиаско", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
"Проблема "Спартака" в синхронности, компактности и скорости. Скорость должна быть не только в насыщении атаки, но и в возвращение в защиту. Проблема есть в компактности двух линий – обороны и полузащиты. Спартаковцы дали слишком большое пространство англичанам, а мы знаем, какие у них быстрые и мощные нападающие. Необоснованные потери мяча в середине поля создавали большие проблемы "Спартаку".
Я обманулся вчера, в том смысле, как "Спартак" проиграл. Само поражение прогнозировалось, но не таким образом. Желание и старательность "Спартака" не были подкреплены хладнокровием.
Спартаковцы сыграли на пределе, но не были готовы к тому, что предложит "Ливерпуль". Подопечные Массимо Карреры хотели сыграть в открытый футбол. "Ливерпуль" воспользовался ситуацией и наказал "Спартак". Это было фиаско", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.