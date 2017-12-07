Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Анатолий Бышовец: для "Спартака" это было фиаско

Российский тренер Анатолий Бышовец прокомментировал поражение "Спартака" в матче Лиги чемпионов от "Ливерпуля" (0:7).

"Проблема "Спартака" в синхронности, компактности и скорости. Скорость должна быть не только в насыщении атаки, но и в возвращение в защиту. Проблема есть в компактности двух линий – обороны и полузащиты. Спартаковцы дали слишком большое пространство англичанам, а мы знаем, какие у них быстрые и мощные нападающие. Необоснованные потери мяча в середине поля создавали большие проблемы "Спартаку".

Я обманулся вчера, в том смысле, как "Спартак" проиграл. Само поражение прогнозировалось, но не таким образом. Желание и старательность "Спартака" не были подкреплены хладнокровием.

Спартаковцы сыграли на пределе, но не были готовы к тому, что предложит "Ливерпуль". Подопечные Массимо Карреры хотели сыграть в открытый футбол. "Ливерпуль" воспользовался ситуацией и наказал "Спартак". Это было фиаско", - передает слова Бышовца "Чемпионат".
Теги: Бышовец Спартак
Сегодня, 10:27
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.