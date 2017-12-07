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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (15)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (15)
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02:34
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (18)
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (18)
02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (11)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (11)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (17)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (17)
00:46
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00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Виктор Папаев: "Спартак" играл по схеме "забивайте, сколько хотите"
Ветеран "Спартака" Виктор Папаев высказался относительно поражения красно-белых в матче Лиги чемпионов от "Ливерпуля".
"Вчера "Спартак" не был похож на себя. В процессе игры создавалось ощущение, что смотришь какой-то обман. В течение всего матча проглядывалась безнадёжность. Ну нельзя так играть. Даже "Манчестер Юнайтед" может обороняться всей командой, неужели "Спартаку" так нельзя? Вспомните, сколько "Ливерпуль" не реализовал моментов, мог и 10 голов забить.
На таком уровне просто нереально побеждать, как это хотел сделать "Спартак". Защитные схемы очень распространены по всему футбольному миру, ведь его величество результат становится во главе. Понятно, что это конец года и есть усталость, но на такие матчи резерв надо находить. А вчера у команды Массимо Карреры ничего не проглядывалось.
Полное безволие. "Спартак" играл по схеме "забивайте нам, сколько хотите". Никогда такого не было, а вчера получилось именно так. Не хочется в такие минуты разбирать поражение. "Спартак" сам должен всё проанализировать и идти вперёд", - передает слова Папаева "Чемпионат".
"Вчера "Спартак" не был похож на себя. В процессе игры создавалось ощущение, что смотришь какой-то обман. В течение всего матча проглядывалась безнадёжность. Ну нельзя так играть. Даже "Манчестер Юнайтед" может обороняться всей командой, неужели "Спартаку" так нельзя? Вспомните, сколько "Ливерпуль" не реализовал моментов, мог и 10 голов забить.
На таком уровне просто нереально побеждать, как это хотел сделать "Спартак". Защитные схемы очень распространены по всему футбольному миру, ведь его величество результат становится во главе. Понятно, что это конец года и есть усталость, но на такие матчи резерв надо находить. А вчера у команды Массимо Карреры ничего не проглядывалось.
Полное безволие. "Спартак" играл по схеме "забивайте нам, сколько хотите". Никогда такого не было, а вчера получилось именно так. Не хочется в такие минуты разбирать поражение. "Спартак" сам должен всё проанализировать и идти вперёд", - передает слова Папаева "Чемпионат".
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