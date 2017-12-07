Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виктор Папаев: "Спартак" играл по схеме "забивайте, сколько хотите"

Ветеран "Спартака" Виктор Папаев высказался относительно поражения красно-белых в матче Лиги чемпионов от "Ливерпуля".

"Вчера "Спартак" не был похож на себя. В процессе игры создавалось ощущение, что смотришь какой-то обман. В течение всего матча проглядывалась безнадёжность. Ну нельзя так играть. Даже "Манчестер Юнайтед" может обороняться всей командой, неужели "Спартаку" так нельзя? Вспомните, сколько "Ливерпуль" не реализовал моментов, мог и 10 голов забить.

На таком уровне просто нереально побеждать, как это хотел сделать "Спартак". Защитные схемы очень распространены по всему футбольному миру, ведь его величество результат становится во главе. Понятно, что это конец года и есть усталость, но на такие матчи резерв надо находить. А вчера у команды Массимо Карреры ничего не проглядывалось.

Полное безволие. "Спартак" играл по схеме "забивайте нам, сколько хотите". Никогда такого не было, а вчера получилось именно так. Не хочется в такие минуты разбирать поражение. "Спартак" сам должен всё проанализировать и идти вперёд", - передает слова Папаева "Чемпионат".
Теги: Папаев Спартак
Сегодня, 10:52
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.