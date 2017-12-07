"Халл Сити" объявил имя нового главного тренера

? | Introducing our new Head Coach, Nigel Adkins...



Full story ?? https://t.co/pzk0CPktH9 pic.twitter.com/Ry73tFb5Ex — Hull City (@HullCity) December 7, 2017

Новым главным тренером "Халл Сити" назначен Найджел Адкинс, передает пресс-служба клуба. 52-летний специалист подписал контракт с "тиграми" сроком на полтора года.Адкинс уже будет руководить командой в субботнем матче против "Брентфорда".