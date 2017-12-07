"Халл Сити" объявил имя нового главного тренера

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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09:34
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (15)
Василий Уткин: кажется, первые семь минут дерби с ЦСКА болельщики "Спартака" будут молчать (15)
06:10
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (2)
Алексей Лунин: в техническом оснащении большинство наших футболистов не уступают европейским (2)
02:34
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (18)
Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (18)
02:07
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (11)
Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (11)
01:24
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (17)
Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (17)
00:46
"Порту" дома разгромил "Монако" (1)
"Порту" дома разгромил "Монако" (1)
00:45
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
Больше, чем боль. Хорошо, что Салах в июне будет играть не в составе ливерпульской четвёрки (11)
00:20
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Андрей Будогосский: Николаев обладает достаточным потенциалом, чтобы провести матч "Спартак" - ЦСКА (1)
Вчера, 23:28
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
"Халл Сити" объявил имя нового главного тренера
Новым главным тренером "Халл Сити" назначен Найджел Адкинс, передает пресс-служба клуба. 52-летний специалист подписал контракт с "тиграми" сроком на полтора года.
Адкинс уже будет руководить командой в субботнем матче против "Брентфорда".
Адкинс уже будет руководить командой в субботнем матче против "Брентфорда".
? | Introducing our new Head Coach, Nigel Adkins...— Hull City (@HullCity) December 7, 2017
Full story ?? https://t.co/pzk0CPktH9 pic.twitter.com/Ry73tFb5Ex
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