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"Халл Сити" объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером "Халл Сити" назначен Найджел Адкинс, передает пресс-служба клуба. 52-летний специалист подписал контракт с "тиграми" сроком на полтора года.

Адкинс уже будет руководить командой в субботнем матче против "Брентфорда".

Теги: Халл Сити
Сегодня, 10:56
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(1)
№3 Написал: Korsar123 (Сегодня, 11:51) #
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online

Я думал Карпин...
Регистрация: 10.06.2016
№2 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Химки»
[quote=капля никотина]Я думал Красножан.[/


laughing очень весомо о чем ты думаешь)).. ты кому это говоришь , своей бабушке?деловой пля. Где футбол пля, где ты.. твои дела Красножана очки обсуждать, какая у него оправа joy
Регистрация: 17.03.2008
№1 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:17) #
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online

Я думал Красножан.
Регистрация: 3.03.2007
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