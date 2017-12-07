Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Довольны ли вы результатами жеребьевки ЧМ 2018 для России?
Показать все опросы

Новости партнеров

Виталий Мутко: играть в декабре можно, если у нас будет восемь стадионов, как у "Зенита"

Президент РФС Виталий Мутко высказался относительно проведения матчей премьер-лиги в декабре.

"Надеюсь, что после этого декабрьского тура клубы поймут, что в это время играть можно, только если у нас будет восемь стадионов, как у "Зенита".

Я абсолютно уверен в том, что в декабре в России играть в футбол нельзя. Но надо сказать, что в год крупного турнира практически невозможно найти дополнительные дни.

Все "сладкие" дни забирают Лига чемпионов и Лига Европы, и национальным чемпионатам остаются только пятница, суббота, воскресенье и понедельник. Так что планировать календарь крайне сложно. Плюс есть матчи сборных", - передает слова Мутко ТАСС.
Теги: Мутко
Сегодня, 10:59
Напечатать
4
(0)
№4 Написал: Baden-Baden Тель-Авив (Сегодня, 11:26) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: NAG25
Виталик, ты еще не застрелился?

+++++++++ Распильные напевы.....ЕЩЕ 8?!?!?! ОООООО


--------------------
Пусть деньги, сбившись в птичьи стаи, летят ко мне,как ураган, пусть окружают, нападают и лезут с наглостью в карман..
Регистрация: 14.06.2011
№3 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 11:13) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
laughing
Регистрация: 28.12.2009
№2 Написал: NAG25 Сосновый Бор (Сегодня, 11:11) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Виталик, ты еще не застрелился?
Регистрация: 24.10.2007
№1 Написал: guyfox18 Москва (Сегодня, 11:08) #
  • +1
  •  (1)

видимо, виталий "проголодался"
Регистрация: 19.10.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.