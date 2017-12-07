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СМИ: "Боруссия" заинтересовалась Александром Головиным после матча ЦСКА с "МЮ"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин привлек внимание скаутов дортмундской "Боруссии", "Тоттенхэма" и "Арсенала" после матча Лиги чемпионов с "Манчестер Юнайтед".

Несмотря на то что встреча завершилась в пользу манкунианцев (2:1), все пять представителей "Боруссии" дали положительную оценку действиям Головина. На данный момент немецкий клуб проявляет наибольший интерес к футболисту, передает "Р-Спорт".
Теги: Головин Боруссия Д ЦСКА
Сегодня, 11:09
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№4 Написал: Korsar123 (Сегодня, 11:50) #
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online

Так за ним давно уже многие наблюдают.
Регистрация: 10.06.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 11:49) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Еще сезона 1,5 за Цска и можно Александру задумываться об Европе.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 11:48) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
До ЧМ не уедет, надеюсь. Без него в этом сезоне вообще тяжко будет.


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Я всегда могу добыть огонь, подорвав твой пукан
Регистрация: 6.01.2006
№1 Написал: dekkaktus Наша Раша (Сегодня, 11:26) #
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Болеет за:
«Краснодар»
Надеюсь уедет в Европу играть
Регистрация: 8.09.2008
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