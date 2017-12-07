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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
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09:34
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02:34
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Юрген Клопп: у "Спартака" хорошая команда, хотя теперь, возможно, вы не будете так думать (18)
02:07
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Массимо Каррера: "Спартак" хорошо провел групповой этап, если не считать матч с "Ливерпулем" (11)
01:24
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Андрей Червиченко: "Ливерпуль" забивал как хотел, там только задницей оставалось забить и всё (17)
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00:45
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Криштиану Роналду - первый игрок, забивший во всех шести матчах группового этапа Лиги чемпионов (1)
Игорь Гамула: возвращаться в Россию не хочется, там "Спартак" по 0:7 проигрывает
Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал поражение красно-белых от "Ливерпуля".
"Я вчера был на матче "Шахтёр" - "Манчестер Сити". У нас на табло бегущей строкой показывали счёт в Ливерпуле. 1:0, потом 2:0, потом 3:0 и далее… Теперь возвращаться домой в Россию не хочется, там "Спартак" по 0:7 проигрывает. Не понял вообще, что произошло.
Многие тренеры говорят, что лучше проиграть 0:7, чем семь раз по 0:1. С этой позиции и нужно "Спартаку" смотреть. Теперь нас ждёт хорошее дерби, и всё нам будет ясно. Обе команды в Лиге Европы и между собой в один день всё решат. Если команды покажут хороший футбол, то болельщики простят", - сказал Гамула.
Чемпионат
"Я вчера был на матче "Шахтёр" - "Манчестер Сити". У нас на табло бегущей строкой показывали счёт в Ливерпуле. 1:0, потом 2:0, потом 3:0 и далее… Теперь возвращаться домой в Россию не хочется, там "Спартак" по 0:7 проигрывает. Не понял вообще, что произошло.
Многие тренеры говорят, что лучше проиграть 0:7, чем семь раз по 0:1. С этой позиции и нужно "Спартаку" смотреть. Теперь нас ждёт хорошее дерби, и всё нам будет ясно. Обе команды в Лиге Европы и между собой в один день всё решат. Если команды покажут хороший футбол, то болельщики простят", - сказал Гамула.
Чемпионат
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