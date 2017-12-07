Игорь Гамула: возвращаться в Россию не хочется, там "Спартак" по 0:7 проигрывает

Бывший главный тренер "Ростова" Игорь Гамула прокомментировал поражение красно-белых от "Ливерпуля"."Я вчера был на матче "Шахтёр" - "Манчестер Сити". У нас на табло бегущей строкой показывали счёт в Ливерпуле. 1:0, потом 2:0, потом 3:0 и далее… Теперь возвращаться домой в Россию не хочется, там "Спартак" по 0:7 проигрывает. Не понял вообще, что произошло.Многие тренеры говорят, что лучше проиграть 0:7, чем семь раз по 0:1. С этой позиции и нужно "Спартаку" смотреть. Теперь нас ждёт хорошее дерби, и всё нам будет ясно. Обе команды в Лиге Европы и между собой в один день всё решат. Если команды покажут хороший футбол, то болельщики простят", - сказал Гамула.